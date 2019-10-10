Прикмети й свята 11 жовтня: що не можна робити

11 жовтня в Україні та в усьому світі відзначають кілька міжнародний свят, серед яких варто відзначити Міжнародний день дівчаток та Всесвітній день боротьби з ожирінням.

Також святкують всесвітній день яйця, в народі – Харитонів день, а день ангела у Марії та Уляни. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає ця дата.

Свята 11 жовтня

Міжнародний день дівчаток

День дівчаток (ілюстрація) pixabay

Свято було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2011 року. Ця дата закликає зосередити увагу на необхідності вирішення проблем, з якими стикаються дівчатка у всьому світі, та заохочувати розширення прав і можливостей дівчаток і здійснення їхніх прав.

Всесвітній день яйця

Всесвітній день яєць (ілюстрація) pixabay

Свято всіх любителів яєць, омлетів, запіканок та яєчні. У 1996 році на конференції у Відні Міжнародна яєчна комісія оголосила, що святкуватимуть всесвітнє "яєчне" свято у другу п'ятницю жовтня. Комісія переконує, що існує не менше дюжини причин для цієї події.

Всесвітній день боротьби з ожирінням

Всесвітній день боротьби з ожирінням (ілюстрація) pixabay

Свято встановила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Ожиріння є одним з наслідків порушення здорового способу життя, що приводить до ускладнень. ВООЗ у 1997 році визнала, що воно переросло в епідемію глобального характеру. Лікарі проводять інтенсивну кампанію з освіти населення про проблему надмірної ваги, роз'яснюючи людям причини.

Харитонів день

Харитон Сповідник "Азбука віри"

Цього дня вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника, який жив у 3-4 століттях в Іконії (місто в Малій Азії). За часів гонінь на християн він постраждав за віру.

Прикмети 11 жовтня

Листя на землю падає виворотом вгору – до гарного урожаю.

Зайці не побіліли – до пізньої зими.

Місяць в колах – до посушливого літа.

Дерева вдруге зацвіли – до довгої та теплої осені.

Птахи низько летять – до ранньої зими.

Увечері зоря червона – до вітряної погоди.

Іва інеєм покрилася – до довгої зими.

Що не можна робити 11 жовтня

Цього дня не рекомендується ходити в гості, а наші предки навіть намагалися не виходити надвір. Домашніми справами займатися теж не слід.

Хто народився 11 жовтня

Ігор Верник (56 років)

Ігор Верник instagram / ivernik

Радянський і російський актор театру і кіно, продюсер, ведучий, народний артист Російської Федерації. Фільми: "Нічна варта", "Тримай удар, дитинко", "12", "Орел і решка" та інші.

Люк Перрі

Люк Перрі instagram / lukeperrydaily

Американський актор, найбільшу популярність йому принесла роль Ділана Маккея в телесеріалі "Беверлі-Хіллз, 90210". Помер 4 березня 2019 року.

Мішель Трахтенберг (34 роки)

Мішель Трахтенберг instagram / michelletrachtenberg

Американська актриса кіно й озвучування, телеведуча. Фільми і серіали: "Пліткарка", "Закон і порядок", "Багатенький Річі 2", "Баффі – винищувачка вампірів", "Татові знову 17" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня українці відзначатимуть одразу кілька великих свята: Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва.

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