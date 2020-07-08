9 липня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Давида. Дату також називають Давид Суничник.

OBOZREVATEL також розповідає читачеві, що не можна робити 9 липня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Давида Суничника

У цей день православна церква шанує преподобного Давида Солунського. Спочатку він був ченцем у монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія, однак згодом покинув обитель і оселився поблизу Солуня, де влаштував собі під мигдальним деревом курінь. У ньому він прожив 70 років, проводячи час у молитвах і дотримуючись суворого посту. За переказами, преподобний Давид отримав у нагороду за своє подвижництво дар чудотворення. Багатьох він зцілив від хвороб; всім людям, які приходили до нього, давав спасенні поради.

Давид Суничник dmdonskoy.ru

Суничником преподобного Давида на Русі прозвали за те, що в його іменини в лісі дозрівають перші ягоди. Суницю люди завжди любили, особливо діти – для них вона була одним з головних ласощів.

Прикмети на 9 липня

Велика кількість роси віщує рясний урожай огірків.

Багато ягід свідчать про холодну зиму.

Рясний дощ – до вологого вересня.

Сильний запах польових квітів – до дощу.

Закрита квітка у берізки – до вечірнього зливі.

Спекотна погода – буде ще близько 40 спекотних днів з посухою і без опадів.

Засуха 9 липня – до самої осені грибів не буде.

Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.

Прикмети і свята на 9 липня: що не можна робити в цей день Рixabay

Що не можна робити 9 липня

Недбало поводитися з вогнем: старайтеся стежити за плитою і не залишати увімкнені конфорки без нагляду.

Проходити повз тих, хто потребує допомоги: в цей день не буде зайвим пожертвувати жебракові трохи грошей.

Кричати на домашніх вихованців: навіть якщо дуже завинили – постарайтеся стримати емоції.

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