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Прикмети і свята 9 серпня: що не можна робити

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9 серпня в Україні та світі відзначається низка свят і пам'ятних дат. Серед них Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день корінних народів світу.

Також шанують пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона і жертв атомного удару в Нагасакі. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 9 серпня

Всесвітній день книголюбів

книги

книги

pixabay

Свято брало початок у США й одразу придбало шанувальників в інших куточках світу, ставши Світовим. Відзначається щорічно 9 серпня. Всі, хто приєднується до святкування цього дня, роблять це по-різному. Для когось кращим варіантом стане взяти в руки книгу і почитати собі на втіху. Хтось може побродити книгарнею. Видавництва до цього дня часто проводять виставки та ярмарки-розпродажі, також влаштовуються презентації.

Міжнародний день корінних народів світу

корінні народи

корінні народи

pixabay

Відзначається щорічно 9 серпня, встановлений у 1994 році Генеральною Асамблеєю ООН. Цього дня в 1992 році відбулося перше засідання Робочої групи з корінних народів Підкомісії з заохочення і захисту прав людини. У 2004 році Генеральна Асамблея ООН проголосила Друге міжнародне десятиліття корінних народів світу (Second International Decade of the World's Indigenous People ) на період 2005-2014 років з темою "Десятиліття дій і гідності".

Мета – зосередитися на діях на захист прав корінних народів і підтримати поліпшення їхнього економічного становища, в тому, що стосується земель, мов, джерел для існування і культур. А в 2015 році був розроблений Загальносистемний план дій щодо заохочення прав корінних народів.

День пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона

цілитель Пантелеймон

цілитель Пантелеймон

wikipedia

Великомученик Пантелеймон шанується в церкві як грізний святий, покровитель воїнів. У західних християн він вважається покровителем лікарів. Після смерті батька святий присвятив життя стражденним, хворим, убогим і жебракам. Він лікував усіх, хто звертався до нього, зцілюючи Іменем Ісуса Христа, відвідував у в'язницях, особливо християн. Дуже швидко слух про милостивого лікаря ширився по Нікомідії.

Лікарі з заздрості донесли імператору, що святий Пантелеймон лікує християнських в'язнів. Максиміан вмовляв святого спростувати донос і принести жертву ідолам, але той визнав себе християнином. Імператор віддав святого жорстоким мукам.

День пам'яті жертв атомного удару в Нагасакі

Хіросіма (ліворуч) - Нагасакі (праворуч)

Хіросіма (ліворуч) - Нагасакі (праворуч)

вікіпедія

У 1945 році на Нагасакі скинули атомну бомбу, буквально через три дні після удару по Хіросімі. Японія досі відчуває наслідки страшних бомбардувань – офіційний статус потерпілих сьогодні має близько чверті мільйона громадян країни. Загальна кількість загиблих склала від 90 до 166 тис. осіб у Хіросімі та від 60 до 80 тис. осіб у Нагасакі. Щорічно 6 і 9 серпня по всій країні згадують жертв однієї з найстрашніших трагедій в історії людства.

Прикмети 9 серпня

Літо - дощ - свято

Літо - дощ - свято

pixabay

  • Якщо завиваються качани капусти – осінь буде холодною.

  • Трави мають цілющі властивості.

  • Якщо мурахи вхід у мурашник закладають – скоро піде дощ.

  • Коники стрибають і стрекочуть – до сухої та ясної погоди.

  • Якщо хворий у церкві відстоїть молебень, а помолиться на ікону Пантелеймона – скоро одужає.

Що не можна робити 9 серпня

Зазвичай на церковні свята існують заборони важкої трудової діяльності, але на Пантелеймона працювати потрібно. Вважається, що святий поважає працьовитих, а ледачих обов'язково покарає.

Хто народився 9 серпня

Олександр Пономарьов (46 років)

Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов

instagram / ponomaryovoleksandr

Народний артист України, співак. У 2001 році став першим в Україні виконавцем, якого шість разів поспіль визнали "найкращим співаком держави" і вручили шість нагород "Золота Жар-птиця". Був першим українцем, який взяв участь у Євробаченні у 2003 році в Ризі з піснею "Hasta la vista", зайнявши 14-е місце. Знакові пісні: "З ранку до ночі", "Ти моя", "Він чекає на неї", "Вогонь", "Я заблукав", "Зіронька", "Полонені", "Крила", "Любов-Війна", "Світ твоїх очей", "Ти дочекайся мене".

Леонід Кучма (81 рік)

Леонід Кучма

Леонід Кучма

Другий президент України (1994-2005 роки), прем'єр-міністр (1992-1993), голова контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі (2015 до теперішнього часу). Після президентських виборів 2004 року і "помаранчевої революції" став главою Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна". У березні 2011 року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти нього за підозрою у зловживанні владою і в незаконних розпорядженнях керівництву МВС, які призвели до загибелі Георгія Гонгадзе. Близький до одного з найбагатших людей України, глави корпорації "Інтерпайп" Віктора Пінчука.

Вїтні Х'юстон

Вїтні Х'юстон

Вїтні Х'юстон

thecjexclusive.wordpress

Легендарна американська співачка, померла 11 лютого 2012 року в 48 років. Тіло артистки знайшли у ванній у готельному номері. За версією слідчих, це трапилося через гостру серцеву недостатність, викликану вживанням кокаїну. Вїтні – одна з найзначущих постатей в історії популярної музики. Вона стала першою чорною співачкою, чиї відеокліпи потрапили в широку ротацію MTV.

Хіти: I Will Always Love You, I Have Nothing, Run To You, I Wanna Dance With Somebody і багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 24 серпня відзначається День незалежності. Президент Володимир Зеленський скасував військовий парад, проте ветерани АТО все одно планують організувати власний марш.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Олександр Пономарьов Леонід Кучма Вітні Х'юстон
Тег
свято
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