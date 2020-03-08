Прикмети і свята 9 березня: що не можна робити в цей день

9 березня в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день ді-джея і День Співдружності націй.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Всесвітній день ді-джея
Всесвітній день ді-джея (World DJ Day) - це скоріше не офіційне свято, а важлива благодійна кампанія, яка проводиться з 2002 року від імені Міжнародної клубної індустрії.
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День Співдружності націй
День Співдружності націй (Commonwealth Day) - щорічне свято 54 країн-учасниць міжнародної спільноти Співдружності націй (до 1947 року - Британської Співдружності націй), асоціації незалежних держав, що раніше входили в Британську імперію, які визнають британського монарха як символ вільного єднання. День Співдружності націй відзначається у другий понеділок березня і щороку присвячений певній темі.
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Прикмети 9 березня
Стукає в лісі дятел - весна прийде пізно
Щебечуть синиці - незабаром встановиться тепла погода
Теплий день - квітень теж буде теплим
Сніг на дахах лежить - Великдень буде холодним.
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Що не можна робити 9 березня
У цей день не можна прати білизну, щоб птахи не злякалися і не полетіли назад.
Забороняється також лаятися, скандалити і вживати погані слова.
Рекомендується в цей день взагалі не брати ніж в руки.
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