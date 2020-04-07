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7 квітня • оновлено в 20:04
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Прикмети і свята 8 квітня: що не можна робити в цей день

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8 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Святкування Собору Архангела Гавриїла.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 8 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Святкування Собору Архангела Гавриїла

Собор Архангела Гавриїла святкується Православною Церквою на наступний день після Благовіщення. Архангел Гавриїл був обраний Господом для того, щоб сповістити Діві Марії, а з Нею і всім людям велику радість про Втілення Сина Божого.

Прикмети і свята 8 квітня: що не можна робити в цей день

Прикмети 8 квітня

  • Заморозки в цей день обіцяють холодну весну і ще багато морозів.

  • Якщо сніг все ще не розтанув на дахах, то холодно буде ще цілий місяць.

  • Якщо помолитися архангелу Гавриїлу, він допоможе в будь-яке прохання і виконає світле бажання.

Прикмети і свята 8 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 8 квітня

  • Починати нові справи і заводити знайомства;

  • Перебувати в місцях великого скупчення людей;

  • Планувати важливі справи;

  • Проявляти надмірність у вживанні алкоголю;

  • Позичати гроші;

Прикмети і свята 8 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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