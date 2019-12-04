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4 грудня • оновлено в 21:48
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Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

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5 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Всесвітній день грунтів, День ніндзя і День працівників статистики України.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Всесвітній день грунтів

Всесвітній день грунтів (World Soil Day) відзначається щорічно 5 грудня з метою нагадати світовій спільноті про важливість ґрунтових ресурсів і тієї ролі, яку вони відіграють у збереженні екосистем і забезпеченні зростання добробуту людини.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

День ніндзя

День ніндзя відзначається щорічно 5 грудня, а приурочений був, нібито, до виходу в прокат у 2003 році художнього фільму "Останній самурай". У фільмі присутня сцена бою загону ніндзя з самураями.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

День працівників статистики України

Щорічно 5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики – професійне свято, встановлене Указом Президента №1120/2002 від 2 грудня 2002 року, на підтримку ініціативи Державного комітету статистики України та враховуючи значний внесок працівників цієї галузі в розвиток економіки держави.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 5 грудня

  • Тепла погода на Прокопа обіцяє довгу і сніжну зиму.

  • Якщо біля багаття розгорілася сажа, то буде похмуро і снігу багато навалить.

  • Якщо вовки з лісу вийшли і підходять близько до людського житла, то зима буде суворою і затяжною.

  • Якщо на вулиці мороз, а в ополонці вода стоїть вище рівня льоду, то гряде відлига і сніг із дощем.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 5 грудня

  • Не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливими.

  • Не позичайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.

  • Не вирушайте в цей день у далеку дорогу, залишіться вдома.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народилися 5 грудня

1901 - Уолт Дісней, американський кінорежисер-мультиплікатор, продюсер, художник.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

1931 - Григір Тютюнник, український радянський письменник.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

1966 - Патрісія Каас, французька естрадна співачка і актриса.

1973 - Мікеланжело Локонте, італійський співак, музикант, композитор і актор.

Прикмети і свята 5 листопада 2019: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про свята і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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