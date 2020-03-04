Прикмети і свята 5 березня: що не можна робити в цей день

5 березня в Україні і в усьому православному світі відзначають день єпископа Льва Катанського.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День єпископа Льва Катанського

Наші предки перейменували свято в "катиша" через традицію кататися з гори на санях, щоб востаннє повеселитися.

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Народні прикмети на 5 березня і що не можна робити

Якщо викинути все старе взуття, в будинку буде достаток.

Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.

Сороки і галки в снігу купаються – очікуйте відлиги.

Пішов сніг із дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.

Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.

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Що не можна робити 5 березня

Нічого нового 5 березня починати не слід – це віщує невдачу.

Не можна давати жодних обіцянок, оскільки, найімовірніше, виконати їх не вийде.

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