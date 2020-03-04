Прикмети і свята 5 березня: що не можна робити в цей день

5 березня в Україні і в усьому православному світі відзначають день єпископа Льва Катанського.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День єпископа Льва Катанського
Наші предки перейменували свято в "катиша" через традицію кататися з гори на санях, щоб востаннє повеселитися.
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Народні прикмети на 5 березня і що не можна робити
Якщо викинути все старе взуття, в будинку буде достаток.
Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
Сороки і галки в снігу купаються – очікуйте відлиги.
Пішов сніг із дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний рік.
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Що не можна робити 5 березня
Нічого нового 5 березня починати не слід – це віщує невдачу.
Не можна давати жодних обіцянок, оскільки, найімовірніше, виконати їх не вийде.
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