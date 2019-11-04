Прикмети й свята 4 листопада: що не можна робити

4 листопада відзначається День залізничника України.

Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає цей день для історії.

Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято. День залізничника встановлений Указом Президента України № 1140/2002 від 11 грудня 2002 року.

Днем залізничника ця дата стала за ініціативою працівників Львівської залізниці.

Народні прикмети на 4 листопада

Злива 4 листопада – дощ триватиме ще довго.

Ясний день – до похолодання.

Туман вранці 4 листопада – буде відлига.

Народилися 4 листопада

1965 – Вейн Статик, американський музикант, вокаліст гурту "Static-X".

1969 – Меттью Макконегі, американський актор, сценарист, режисер і продюсер, лауреат премії "Оскар".

Меттью Макконегі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний пост.

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