Прикмети й свята 4 листопада: що не можна робити

4 листопада відзначається День залізничника України.
Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає цей день для історії.
Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято. День залізничника встановлений Указом Президента України № 1140/2002 від 11 грудня 2002 року.
Днем залізничника ця дата стала за ініціативою працівників Львівської залізниці.
Народні прикмети на 4 листопада
Злива 4 листопада – дощ триватиме ще довго.
Ясний день – до похолодання.
Туман вранці 4 листопада – буде відлига.
Народилися 4 листопада
1965 – Вейн Статик, американський музикант, вокаліст гурту "Static-X".
1969 – Меттью Макконегі, американський актор, сценарист, режисер і продюсер, лауреат премії "Оскар".
Меттью Макконегі
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний пост.
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!