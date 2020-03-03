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3 березня • оновлено в 21:58
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Прикмети і свята 4 березня: що не можна робити в цей день

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4 березня в Україні в усьому православному світі вшановують пам'ять святих Архипа і Федота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 4 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День пам'яті святих Архипа і Федота

4 березня вшановують пам'ять святих Архипа і Федота. У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.

Прикмети і свята 4 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 4 березня

  • Якщо граки і галки на дорозі зграями сидять – чекай негоди.

  • Побачив чайку – крига скресне.

  • Чим більше добрих вчинків здійснили в цей день, тим більше щастя чекай в цьому році.

  • Снігові замети в цей день – пізніше весна прийде.

  • Якщо в цей день зустріти білого зайця, значить, снігу варто ще чекати.

  • Ворони почали купатися ранньою весною – чекай тепла.

  • Рання весна – не чекай добра.

Прикмети і свята 4 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 4 березня

  • Не можна в цей день бути брудним.

  • Не можна нецензурно виражатися і думати про погане.

  • Не відмовляйте тим, хто просить допомоги, якщо у вас є можливість.

  • Старим в цей день нічого не можна купувати і готувати речі для свого похорону.

  • Не можна 4 березня ділитися своїми звершеннями.

  • Заборонено в цей день піднімати голку просто руками, згідно приймете, хтось може поранити вас своїми словами.

Прикмети і свята 4 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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