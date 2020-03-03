Прикмети і свята 4 березня: що не можна робити в цей день

4 березня в Україні в усьому православному світі вшановують пам'ять святих Архипа і Федота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День пам'яті святих Архипа і Федота

4 березня вшановують пам'ять святих Архипа і Федота. У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.

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Прикмети 4 березня

Якщо граки і галки на дорозі зграями сидять – чекай негоди.

Побачив чайку – крига скресне.

Чим більше добрих вчинків здійснили в цей день, тим більше щастя чекай в цьому році.

Снігові замети в цей день – пізніше весна прийде.

Якщо в цей день зустріти білого зайця, значить, снігу варто ще чекати.

Ворони почали купатися ранньою весною – чекай тепла.

Рання весна – не чекай добра.

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Що не можна робити 4 березня

Не можна в цей день бути брудним.

Не можна нецензурно виражатися і думати про погане.

Не відмовляйте тим, хто просить допомоги, якщо у вас є можливість.

Старим в цей день нічого не можна купувати і готувати речі для свого похорону.

Не можна 4 березня ділитися своїми звершеннями.

Заборонено в цей день піднімати голку просто руками, згідно приймете, хтось може поранити вас своїми словами.

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