Прикмети і свята 4 березня: що не можна робити в цей день

4 березня в Україні в усьому православному світі вшановують пам'ять святих Архипа і Федота.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День пам'яті святих Архипа і Федота
4 березня вшановують пам'ять святих Архипа і Федота. У наших предків існував звичай подавати милостиню жебракам, кликати до себе в гості, годувати з власного столу.
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Прикмети 4 березня
Якщо граки і галки на дорозі зграями сидять – чекай негоди.
Побачив чайку – крига скресне.
Чим більше добрих вчинків здійснили в цей день, тим більше щастя чекай в цьому році.
Снігові замети в цей день – пізніше весна прийде.
Якщо в цей день зустріти білого зайця, значить, снігу варто ще чекати.
Ворони почали купатися ранньою весною – чекай тепла.
Рання весна – не чекай добра.
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Що не можна робити 4 березня
Не можна в цей день бути брудним.
Не можна нецензурно виражатися і думати про погане.
Не відмовляйте тим, хто просить допомоги, якщо у вас є можливість.
Старим в цей день нічого не можна купувати і готувати речі для свого похорону.
Не можна 4 березня ділитися своїми звершеннями.
Заборонено в цей день піднімати голку просто руками, згідно приймете, хтось може поранити вас своїми словами.
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