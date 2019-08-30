Прикмети і свята 31 серпня: що не можна робити

31 серпня Україна і весь світ відзначають низку свят і пам'ятних дат. Серед них: День авіації в Україні, День далекобійника і День блогу.

У народі – Флор і Лавр, Кінське свято. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 31 серпня

Свята 31 серпня

День авіації в Україні

ВМС ЗСУ facebook / navy.mil.gov.ua

Професійне свято військових і цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості й транспорту відзначається в останню суботу серпня. Його встановлено Указом Президента України №305/93 від 16 серпня 1993 року.

Вертоліт ВМС ЗСУ facebook / navy.mil.gov.ua

ВМС ЗСУ мають морські авіаційні бригади, вертолітну ескадрилью. В Україні діє кілька льотних шкіл і авіаційних навчальних закладів, серед яких Національний Авіаційний Університет, Національний Аерокосмічний Університет, Міжнародний Авіаційний центр підготовки (IATC), Державна льотна академія України.

День далекобійника

День далекобійника pixabay

Далекобійники відзначають своє професійне свято 31 серпня. Деякі великі паливні компанії в РФ підтримали ініціативу і приєдналися до цієї події. Винуватці свята намагаються відзначити його в колі сім'ї, хоча нерідко працюють на черговому рейсі.

День блогу

блогер pixabay

У 2005 році активні користувачі LiveJournal угледіли в слові blog цифри 3108, у зв'язку із чим з'явилася ця дата. Ініціатори закликають присвятити свято знайомству з блогерами з різних країн. Для цього пропонується написати короткі рецензії про п'ять блогів і 31 серпня опублікувати записи у себе з посиланнями на авторські сторінки.

День пам'яті Флора і Лавра (Кінське свято)

Флор і Лавр pravoslavie.ru

Флор і Лавр – ранньохристиянські мученики. Вони були каменярами, і правитель направив братів на будівництво язичницького храму. Плату святі віддавали бідним і розповідали їм про Христа, а проповіді супроводжували чудесами, одним із яких стало зцілення язичницького жерця. Флор і Лавр помолилися з іншими християнами в добудованому храмі. Після цього правитель наказав їх усіх спалити, а братів кинули в колодязь і засипали землею.

Що не можна робити 31 серпня

Кінське свято pixabay

Цого дня заборонено залучати коней до роботи. Весь день тварин намагалися пригощати ласощами – годували пирогами, пригощали молодим пивом

Прикмети 31 серпня

Повітря прозоре і свіже – до негоди.

Спекотний день, а сонце за хмарами сховалося – до дощу.

Кінь фиркає і часто ногами перебирає – до поганої погоди.

Хмари низько пливуть – до негоди.

Багряно-червона зірка – до вітру та дощу.

Хто народився 31 серпня

Андрій Медведєв (45 років)

Андрій Медведєв Тенісний портал України

Український тенісист, переможець 11 турнірів ATP, фіналіст Відкритого чемпіонату Франції 1999 року, почесний президент Федерації тенісу України з 2006 року.

Річард Гір (70 років)

Річард Гір із дружиною instagram / alejandragere

Американський актор, лауреат премії "Золотий глобус", номінант на премію "Оскар" і "Еммі". Відомі фільми: "Хатіко", "Красуня", "Первісний страх", "Чикаго", "Дні жнив", "Американський жиголо", "Осінь в Нью-Йорку", "Людина-метелик", "Перший лицар" та інші.

Кріс Такер (48 років)

Кріс Такер megogo

Американський комедійний актор, stand-up комік. Найбільш відомий за роллю детектива Джеймса Картера в трилогії "Час пік", і за фільмами "П'ятий елемент" і "Мій хлопець – псих"

День загибелі принцеси Діани

Принцеса Діана Globallook

Перша дружина принца Уельського Чарльза, спадкоємця британського престолу була всезагальною народною улюбленицею. Вона розбилася в автокатастрофі в 1997 році в Парижі. Причина аварії досі викликає суперечки і сумніви. Версії: алкогольне сп'яніння водія, необхідність ховатися на швидкості від переслідувань папарацці, теорії змови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня багатьом знакам доведеться зіткнутися з приємними турботами. Удача посміхатиметься Овнам і Козерогам, а на Скорпіонів та Левів чекають яскраві пригоди.

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