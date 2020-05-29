Головна Новини
29 травня • оновлено в 21:50
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 30 травня: що не можна робити в цей день

852
Читати матеріал російською

30 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають День святого Фердинанда Кастильского, День Євдокії і День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 30 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День святого Фердинанда Кастильского

Святий Фердинанд III, король Кастильський, зарахований до лику святих в 1671 році папою Климентом Х. Він прославився як строгий і справедливий суддя, рішуче придушував повстання проти своєї влади, але після придушення настільки ж рішуче амністував бунтівників, вважаючи за краще таким чином нейтралізувати їх. Складеним при ньому кодексом законів користувалися аж до Нового часу.

Прикмети і свята 30 травня: що не можна робити в цей день

День Євдокії

У день святої Євдокії, пам'ять якої відзначається в цей день, було прийнято підгортати картоплю. Крім того, в народі спостерігали за прикметами: яка Євдокія - таке і літо.

Прикмети і свята 30 травня: що не можна робити в цей день

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження відзначається в Україні щорічно в останню суботу травня, відповідно до Указу Президента №563 / 99 від 25 травня 1999 року, і є національним професійним святом працівників так чи інакше пов'язаних з книгодрукуванням.

Прикмети і свята 30 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 30 травня

  • Йде дощ на зростаючий місяць – літо дощовим буде.

  • Північний вітер 30 травня віщує холодне літо.

  • Якщо людина народилася 30 травня, то буде мати здатність заговорити дощ.

  • Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град.

  • Свині риють болота – буде дощове літо.

  • Яблуні, бузок та горобини у квітах 30 травня – буде гарний кльов, і можна вирушати на риболовлю.

Прикмети і свята 30 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,9 млн осіб, загинули – більше 362 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги