Прикмети і свята 30 січня: що не можна робити в цей день

30 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, відзначають День фахівця військово-соціального управління Збройних сил України. Іменини у Віктора, Івана і Павла.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День фахівця військово-соціального управління Збройних сил України

Свято відзначається з 2011 року. Його мета – виховання патріотизму, підтримання престижу військової служби і вірності військовим традиціям.

Прикмети 30 січня

Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.

Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.

Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.

У місяця роги круглі – до ясної і морозної погоди.

Ясний і тихий день – до морозу.

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Що не можна робити 30 січня

Не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.

Не займайтеся ворожінням.

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