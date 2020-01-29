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29 січня • оновлено в 20:29
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Прикмети і свята 30 січня: що не можна робити в цей день

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30 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, відзначають День фахівця військово-соціального управління Збройних сил України. Іменини у Віктора, Івана і Павла.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 30 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

День фахівця військово-соціального управління Збройних сил України

Свято відзначається з 2011 року. Його мета – виховання патріотизму, підтримання престижу військової служби і вірності військовим традиціям.

Прикмети 30 січня

  • Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.

  • Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.

  • Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.

  • У місяця роги круглі – до ясної і морозної погоди.

  • Ясний і тихий день – до морозу.

Прикмети і свята 30 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 30 січня

  • Не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.

  • Не займайтеся ворожінням.

Прикмети і свята 30 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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