Прикмети і свята 30 січня: що не можна робити в цей день

30 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, відзначають День фахівця військово-соціального управління Збройних сил України. Іменини у Віктора, Івана і Павла.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День фахівця військово-соціального управління Збройних сил України
Свято відзначається з 2011 року. Його мета – виховання патріотизму, підтримання престижу військової служби і вірності військовим традиціям.
Прикмети 30 січня
Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.
Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.
Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.
У місяця роги круглі – до ясної і морозної погоди.
Ясний і тихий день – до морозу.
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Що не можна робити 30 січня
Не можна згадувати минуле, плакати і сумувати.
Не займайтеся ворожінням.
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