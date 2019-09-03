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3 вересня • оновлено в 05:39
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Прикмети і свята 3 вересня: що не можна робити

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3 вересня відзначають велике свято – День пам'яті апостола від сімдесяти Тадея Проповідника.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свято 3 вересня

Святий Тадей народився у сирійському місті Едессі. В Єрусалимі він почув проповідь Іоана Предтечі і прийняв від нього хрещення в Йордані. Пізніше він зустрів Ісуса і став його учнем.

День пам'яті Тадея

День пам'яті Тадея

Азбука віри

Після страти Христа і його воскресіння Тадей відправився проповідувати до Сирії та Месопотамії. В Едессі він навернув до християнства князя Авграя, багатьох простих людей і навіть жерців. Проповіді апостола супроводжувалися чудесами. Князь хотів нагородити апостола, але той відмовився від усіх дарів й кинувся до інших міст нести слово Боже. Дійшовши до фінікійського міста Віріта, він заснував там церкву. Пізніше апостол помер.

Прикмети 3 вересня

Свято 3 вересня – прикмети

Свято 3 вересня – прикмети

pixabay

  • Погода ясна – ще чотири тижні стоятиме тепло й сонце.

  • Північний вітер – до похолодання, південний – до тепла, східний – до сонячної погоди, західний – до дощу.

  • Багато жолудів – до рясного снігу на Різдво.

  • Миші на копицях гнізда роблять – до затяжної та дощової осені.

  • Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені.

  • Кури линяють – до теплої зими.

  • Миші зерно крадуть – до холодної та сніжної зими.

  • Багато павутини – до тепла.

  • У лісі горобини багато – до дощової осені.

Що не можна робити 3 вересня

Цього дня не рекомендується витрачати багато грошей, ходити в гості, сваритися, сперечатися і тримати на когось образу.

Хто народився 3 вересня

Тетяна Котова (34 роки)

Тетяна Котова

Тетяна Котова

instagram / kottova

Співачка, актриса, телеведуча, володарка титулу "Міс Росія 2006", колишня солістка українського гурту "ВІА Гра".

Юрій Кузнєцов (73 роки)

Юрій Кузнєцов

Юрій Кузнєцов

кінотеатр

Радянський і російський актор театру і кіно, заслужений артист Російської Федерації. Ролі: "Вулиці розбитих ліхтарів", "Особливості національної безпеки", "Підмосковні вечори", "Брат", "Агент національної безпеки 1" та інші.

Чарлі Шин (54 роки)

Чарлі Шин

Чарлі Шин

instagram / charliesheen

Справжнє ім'я Карлос Ірвін Естевес. Американський актор і сценарист. Ролі: "Взвод", "Дух помсти", "Уолл-стріт", "Дуже страшне кіно 3", "Три мушкетери", "Мачете вбиває" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 3 вересня розповість, кого чекають неприємності, а хто, навпаки, буде на висоті.

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Особи
Чарлі Шин Тетяна Котова
Місце
Україна
Тег
свято
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