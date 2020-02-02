Головна Новини
2 лютого • оновлено в 21:54
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 3 лютого: що не можна робити в цей день

889
Читати матеріал російською

3 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День пам'яті преподобного Максима Грека.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 3 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

День пам'яті преподобного Максима Грека

Преподобний Максим Грек (1475-1556) був сином багатого грецького сановника в місті Арте (Албанія). Юнак отримав блискучу освіту, багато подорожував, вивчав мови і науки в країнах Європи, побувавши в Парижі, Флоренції, Венеції.

Прикмети і свята 3 лютого: що не можна робити в цей день

Прикмети 3 лютого

  • Якщо на Максима через хмари видно місяць - це до хорошого урожаю пшениці

  • Безхмарне небо на Максима - прикмета того, що порожні комори будуть

  • Ясна погода 3 лютого - чекай затяжних морозів

  • Якщо подружжя візьмуться за руки і струсити сніг з дерева, яке росте в їхньому дворі, то це обіцяє їм процвітання і щастя

  • Якщо місяць 3 лютого прихована за хмарами, швидко пливуть по небу - чекай доброго врожаю

Прикмети і свята 3 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 3 лютого

  • Подружжю не можна сваритися і лаятися;

  • Не можна йти на зустріч, яка зривається;

  • Не можна виходити з дому після заходу сонця;

  • Жінкам не можна нікого проклинати, особливо, домочадців.

Прикмети і свята 3 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги