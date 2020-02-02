Прикмети і свята 3 лютого: що не можна робити в цей день

3 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День пам'яті преподобного Максима Грека.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День пам'яті преподобного Максима Грека

Преподобний Максим Грек (1475-1556) був сином багатого грецького сановника в місті Арте (Албанія). Юнак отримав блискучу освіту, багато подорожував, вивчав мови і науки в країнах Європи, побувавши в Парижі, Флоренції, Венеції.

Прикмети 3 лютого

Якщо на Максима через хмари видно місяць - це до хорошого урожаю пшениці

Безхмарне небо на Максима - прикмета того, що порожні комори будуть

Ясна погода 3 лютого - чекай затяжних морозів

Якщо подружжя візьмуться за руки і струсити сніг з дерева, яке росте в їхньому дворі, то це обіцяє їм процвітання і щастя

Якщо місяць 3 лютого прихована за хмарами, швидко пливуть по небу - чекай доброго врожаю

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Що не можна робити 3 лютого

Подружжю не можна сваритися і лаятися;

Не можна йти на зустріч, яка зривається;

Не можна виходити з дому після заходу сонця;

Жінкам не можна нікого проклинати, особливо, домочадців.

pexels.com

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