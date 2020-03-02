Прикмети і свята 3 березня: що не можна робити в цей день

3 березня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день дикої природи і Всесвітній день письменника.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Всесвітній день дикої природи

20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A / RES / 68/205) постановила проголосити 3 березня Всесвітнім днем дикої природи (World Wildlife Day), з метою підвищити рівень обізнаності широкої громадськості в питаннях дикої фауни і флори. Дана подія стала окремою віхою в історії ООН, яка прийняла це рішення.

Всесвітній день письменника

Всесвітній день письменника (World Day of the writer) відзначається практично у всіх країнах щорічно 3 березня. Повна назва цього свята Всесвітній день миру для письменника, він був заснований за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу (International PEN Club), який проходив з 12 по 18 січня 1986 року.

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Народні прикмети на 3 березня

Сухий день – до хорошого урожаю.

Зірки на небі мерехтять – до холоду.

Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.

Почути грім – до родючості.

Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.

Дівчина палець голкою вколе – знайшлась на похвалу.

Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на нього чекає сварка.

Що не можна робити 3 березня

В цей день слід уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.

Не можна нікому заздрити.

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