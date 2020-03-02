Прикмети і свята 3 березня: що не можна робити в цей день

3 березня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Всесвітній день дикої природи і Всесвітній день письменника.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Всесвітній день дикої природи
20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (A / RES / 68/205) постановила проголосити 3 березня Всесвітнім днем дикої природи (World Wildlife Day), з метою підвищити рівень обізнаності широкої громадськості в питаннях дикої фауни і флори. Дана подія стала окремою віхою в історії ООН, яка прийняла це рішення.
Всесвітній день письменника
Всесвітній день письменника (World Day of the writer) відзначається практично у всіх країнах щорічно 3 березня. Повна назва цього свята Всесвітній день миру для письменника, він був заснований за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу (International PEN Club), який проходив з 12 по 18 січня 1986 року.
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Народні прикмети на 3 березня
Сухий день – до хорошого урожаю.
Зірки на небі мерехтять – до холоду.
Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
Почути грім – до родючості.
Заєць перебіжить дорогу – до невдачі.
Дівчина палець голкою вколе – знайшлась на похвалу.
Якщо людина, яка йде додому, спіткнеться, вдома на нього чекає сварка.
Що не можна робити 3 березня
В цей день слід уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день, адже результат може бути невдалим.
Не можна нікому заздрити.
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