Прикмети і свята 29 січня: що не можна робити в цей день

29 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День мобілізації проти загрози ядерної війни

День мобілізації проти загрози ядерної війни (International Mobilization Day against Nuclear War) відзначається у всьому світі в річницю ухвалення Делійської декларації, основною метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь, скорочення і подальшої поступової ліквідації ядерних арсеналів країн світу і усунення самої загрози ядерної війни.

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Прикмети на 29 січня

Якщо на дворі в цей день мете заметіль, значить, літо буде дощовим.

Північний вітер – чекай похолодання і морозів.

Якщо видається морозний день – літо буде спекотним і посушливим.

Якщо наразі залишилося багато запасів, значить, рік буде врожайним.

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