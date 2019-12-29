Прикмети і свята 29 грудня: що не можна робити в цей день

26 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День Святого Сімейства і Міжнародний день віолончелі.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день віолончелі

Міжнародний день віолончелі або День віолончеліста – неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики, яке відзначається щорічно 29 грудня.

День Святого Сімейства

Кожної останньої неділі грудня, наступної за Різдвом Христовим, католики відзначають День Святого Сімейства. Коли ж святкування Різдва випадає на недільний день, побожні католики згадують і вшановують Святу Родину 30 грудня.

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Прикмети 29 грудня

Якщо в цей день багато інею, значить на Різдво буде тепла погода;

Якщо сьогодні встановилася холодна погода, то вся зима буде морозна;

Яка погода буде 29 грудня, така ж буде і в квітні;

Якщо сьогодні мороз все скла візерунками списав, то три тижні ще протримаються суворі холоди.

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Народились 29 грудня

1965 - Декстер Холланд, вокаліст панк-рок гурту "The Offspring".

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