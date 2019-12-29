Головна Новини
29 грудня • оновлено в 10:29
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 29 грудня: що не можна робити в цей день

452
Читати матеріал російською

26 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День Святого Сімейства і Міжнародний день віолончелі.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 29 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Новий рік 2020: до свята залишилося 2 дні

Міжнародний день віолончелі

Міжнародний день віолончелі або День віолончеліста – неофіційне свято музикантів-віолончелістів і любителів музики, яке відзначається щорічно 29 грудня.

День Святого Сімейства

Кожної останньої неділі грудня, наступної за Різдвом Христовим, католики відзначають День Святого Сімейства. Коли ж святкування Різдва випадає на недільний день, побожні католики згадують і вшановують Святу Родину 30 грудня.

Прикмети і свята 29 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 29 грудня

  • Якщо в цей день багато інею, значить на Різдво буде тепла погода;

  • Якщо сьогодні встановилася холодна погода, то вся зима буде морозна;

  • Яка погода буде 29 грудня, така ж буде і в квітні;

  • Якщо сьогодні мороз все скла візерунками списав, то три тижні ще протримаються суворі холоди.

Прикмети і свята 29 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народились 29 грудня

1965 - Декстер Холланд, вокаліст панк-рок гурту "The Offspring".

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги