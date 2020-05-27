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Прикмети і свята 28 травня: що не можна робити в цей день

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28 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають велике християнське свято Вознесіння Господнє.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 28 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Вознесіння Господнє

Вознесіння є перехідним святом, його дата залежить від дати святкування Великодня і випадає на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння. Це завжди четвер. Як відомо, в свято Вознесіння Господнього згадують сходження Ісуса Христа на небо і завершення Його земного шляху. Свято було встановлено на честь цієї події, а також в пам'ять обіцянки про друге пришестя Спасителя.

Прикмети і свята 28 травня: що не можна робити в цей день

Прикмети на 28 травня

  • Якщо схід червоний – влітку може бути багато пожеж.

  • Якщо зацвів ялівець – пора зайнятися сівбою ячменю.

  • Якщо в повітрі багато павутини – до спекотної погоди влітку.

Прикмети і свята 28 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 28 травня

  • виконувати роботу по дому або в городі: копати, сіяти, будувати, шити, прати;

  • засмучуватися, думати про погане;

  • лаятися з ближніми, лихословити;

Прикмети і свята 28 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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