Прикмети і свята 28 січня: що не можна робити в Павлів день

28 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, святкують Міжнародний день захисту персональних даних і Павлів день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Павлів день

День отримав свою назву на честь церковного свята – дня пам'яті преподобного Павла Фівейського. Його також називають Павлом Єгипетським або Павлом відлюдником.

Павло Фивейський був першим християнським монахом і прожив у самоті 91 рік; харчувався фініками і хлібом, які приносив йому ворон, а від холоду ховався пальмовим листям.

У народі цей день отримав іще одну назву – День чаклунів. Люди вірили, що в цей день чаклуни і чаклунки можуть передавати учням своє мистецтво. У Павлів день радили остерігатися пристріту. Люди в Павлів день частіше і молилися, і стукали по дереву, і плювали через плече.

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Міжнародний день захисту персональних даних

Щорічно 28 січня, починаючи з 2007 року, відзначається Міжнародний день захисту персональних даних (Data Protection Day). Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі не забували про дотримання правил поведінки в інтернеті, які допомагають убезпечити їх віртуальне і реальне життя

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Прикмети на 28 січня

Зоряна ніч – до гарного урожаю льону.

Зірки сильно блищать – до морозу, тьмяні – до тепла.

Хмари з півночі – до холодів.

Сніговий буран вдень – до міцного морозу вночі.

Візерунки на вікнах у вигляді житніх колосків вниз завитками – до хорошого урожаю.

Зірки з неба "сиплються" - до холодів.

Снігурі защебетали - до зміни погоди.

Горобці на деревах сидять і не цвірінькають – до снігу.

Ворони каркають – до відлиги, заховалися – до похолодання.

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Що не можна робити 28 січня

У цей день можна легко отримати пристріт, тому бажано не виходити з дому і носити на собі оберіг.

Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

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