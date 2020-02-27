Прикмети і свята 28 лютого: що не можна робити в цей день

28 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Святкування на честь Віленської ікони Божої Матері і День штурманської служби авіації Збройних сил України.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Святкування на честь Віленської ікони Божої Матері

Віленська ікона Божої Матері написана святим євангелістом Лукою. Святкування іконм відбуваються 27 квітня і в честь перенесення ікони до Вільнюса в 1495 році - 28 лютого за новим стилем. Протягом довгих років Віленська ікона Божої Матері була родовою святинею грецьких імператорів в Константинополі.

День штурманської служби авіації Збройних сил України

День штурманської служби авіації Збройних сил України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року, згідно з наказом міністра оборони країни.

Мета внесення в календар нової дати, як було зазначено в офіційних документах, - підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України.

Народні прикмети на 28 лютого

Багато води на дорогах – чекай доброго сінокосу.

Вітер дме зі східного боку – влітку будуть піщані бурі

Чути 28 лютого гавкіт лисиць далеко – чекайте снігопаду.

Якщо сніг 28 лютого практично повністю розтане – багато сіна буде.

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