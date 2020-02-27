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27 лютого • оновлено в 20:18
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Прикмети і свята 28 лютого: що не можна робити в цей день

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28 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Святкування на честь Віленської ікони Божої Матері і День штурманської служби авіації Збройних сил України.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 28 лютого: що не можна робити в цей день
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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

Святкування на честь Віленської ікони Божої Матері

Віленська ікона Божої Матері написана святим євангелістом Лукою. Святкування іконм відбуваються 27 квітня і в честь перенесення ікони до Вільнюса в 1495 році - 28 лютого за новим стилем. Протягом довгих років Віленська ікона Божої Матері була родовою святинею грецьких імператорів в Константинополі.

Прикмети і свята 28 лютого: що не можна робити в цей день

День штурманської служби авіації Збройних сил України

День штурманської служби авіації Збройних сил України відзначається щорічно 28 лютого, починаючи з 2008 року, згідно з наказом міністра оборони країни.

Мета внесення в календар нової дати, як було зазначено в офіційних документах, - підтримати престиж штурманської служби авіації Збройних сил України.

Прикмети і свята 28 лютого: що не можна робити в цей день

Народні прикмети на 28 лютого

  • Багато води на дорогах – чекай доброго сінокосу.

  • Вітер дме зі східного боку – влітку будуть піщані бурі

  • Чути 28 лютого гавкіт лисиць далеко – чекайте снігопаду.

  • Якщо сніг 28 лютого практично повністю розтане – багато сіна буде.

Прикмети і свята 28 лютого: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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