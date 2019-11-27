Прикмети й свята 28 листопада: що не можна робити цього дня

28 листопада в Україні й у всьому світі відзначають декілька свят, серед яких Всесвітній день співчуття і День подяки. Також цього дня народилися Жан-Батист Люллі та Олександр Блок.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день співчуття

Всесвітній день співчуття (World Compassion Day, WCD), або Всесвітній день милосердя, відзначається в світі щорічно 28 листопада. Ініціатором запровадження цього гуманного свята виступив індійський поет, журналіст і громадський діяч – Прітіш Нанді (Pritish Nandy). Головна ідея – пропаганда способу життя на основі ахімси.

Ахімса – це поведінка і принцип дій, за яких перша вимога – ненанесення шкоди і болю будь-якій живій формі.

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День подяки

У четвертий четвер листопада в США відзначають державне свято - День подяки. Вперше воно було відсвятковане в 1621 році англійськими колоністами, що жили в Плімутській колонії. Пуритани привнесли в це свято глибокий релігійний сенс - вони бачили в ньому спосіб подякувати Всевишньому за милості. В цей день всі члени сім'ї обов'язково повинні сходити до церкви, а після служби зібратися за святковим столом.

День подяки став національним святом після відповідного указу першого президента країни Джорджа Вашингтона в 1789 році.

Прикмети 28 листопада

Сніг лежить 28 листопада, до весни він не розтане.

Сильний вітер на Гурія, негода триватиме до Миколи.

Негода на Гурія, травень буде таким же.

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Що не можна робити 28 листопада

28 листопада не можна сперечатися, сваритися, лаятися, злитися і починати нові справи.

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Народилися 28 листопада

1632 – Жан-Батист Люллі (пом. 1687), французький композитор, скрипаль, диригент.

wikipedia.org

1880 – Олександр Блок (пом. 1921), російський поет Срібного століття.

wikipedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний пост.

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