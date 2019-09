Прикмети і свята 27 вересня: що не можна робити

27 вересня в Україні і в усьому світі відзначають кілька міжнародних і релігійних свят, серед яких варто відзначити Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.

Також відзначається Всесвітній день туризму та День туризму в Україні. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 27 вересня

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього

Воздвиження Хреста Господнього Православний журнал "Фома"

Церковне свято було встановлено в пам'ять знайдення Хреста, що відбулося в IV столітті в Єрусалимі. За переказами, його та ще два розп'яття разом із печерою Гробу Господнього знайшла мати імператора Костянтина Великого, цариця Олена, яка організувала розкопки. Який саме хрест був Христовим, з'ясував Патріарх Макарій, по черзі підносячи всі три до важко хворої жінки. Тільки завдяки одному розп'яттю відбулося чудесне зцілення. Також завдяки Хресту Господньому воскрес покійний.

Свята Єлена привезла до Константинополю частину Животворящого Древа і цвяхи, які стали частиною спорудженого храму на честь Воскресіння Христового, що включав у себе і Гроб, і Голгофу. Католики святкують Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня.

Всесвітній день туризму

День туризму pixabay

Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації (UNWTO) в 1979 році в іспанському місті Торремоліно. Дата була обрана в зв'язку з тим, що цього дня в 1970 році був прийнятий Статут Всесвітньої туристської організації. Мета події – пропаганда туризму, висвітлення його внеску в економіку і розвиток зв'язків між народами.

Свято відзначається в більшості країн світу, зокрема – в Україні. Щороку його присвячують певній темі, яку проголошує UNWTO. У 2019 – "Туризм і робочі місця: краще майбутнє для всіх".

День туризму в Україні

День туризму в Україні Travel with me 24 x 7 / pinterest

Національне професійне свято українських працівників туристичних агентств, туроператорів і всіх, хто працює в цій сфері. Було встановлено в офіційному календарі в 1998 році, указом другого президента Леоніда Кучми. День туризму не є неробочим днем, якщо не випадає на вихідний.

Відповідно до звітів туркомпаній, однією з найзатребуваніших українських екскурсій є Чорнобиль, який приваблює мандрівників з усього світу, особливо після виходу однойменного серіалу компанії HBO.

Відповідно до вересневого рейтингу за 2019 рік від Світового економічного форуму, Україна зайняла 78 місце, піднявшись протягом двох років на 10 в Індексі конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму. За даними Мінекономрозвитку, за перше півріччя нинішнього року країну відвідало 5,9 млн іноземців.

Прикмети 27 вересня

Птахи відлетіли у вирій – до суворої зими.

Павутина стелиться – до тепла.

Добрий врожай щавлю – до теплої зими.

Гуси високо летять – до тривалої осені.

Домашня птиця дзьоби під пір'я ховає – до заморозків.

Сире літо, але тепла осінь – до довгої зими.

Непогоже бабине літо – до сухої осені.

На Воздвиження змії в нори ховаються, а осінь до зими зсувається.

Холодний північний вітер дме – до спекотного літа наступного року.

Що не можна робити 27 вересня

Цього дня не можна ходити до лісу, оскільки змії повзуть в укриття. Також не дозволяється важко працювати, прибирати, шити, прати, займатися рукоділлям, а також тримати двері навстіж. Крім того, строго заборонено лаятися та обурюватися, а також їсти непісну їжу, тому що цього дня дотримується суворий піст.

Хто народився 27 вересня

Ані Лорак (41 років)

Ані Лорак instagram / anilorak

Кароліна Куєк (справжнє ім'я) – українська співачка, народна артистка України, представляла країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2008 з піснею "Shady Lady", посівши друге місце. Володарка премій "Золотий грамофон", "Співачка року", "Золота шарманка", "Людина року", "Пісня року". Останні роки живе і працює в Росії, через що постійно потрапляє під критику на батьківщині. Пісні: "Удержи мое сердце", "Новый бывший", "Зажигай сердце", "Полуднева спека", "Мрій про мене", "Сумасшедшая" та інші".

Авріл Лавін (35 років)

Авріл Лавін instagram / avrillavigne

Канадська співачка, авторка пісень, дизайнерка і актриса. Дебютний альбом Let Go від 2002 року був проданий тиражем 16 млн копій. Роботи Under My Skin, The Best Damn Thing – очолювали світові чарти, в тому числі Billboard 200. Пісні: Rock N Roll, Complicated, Do not Tell Me, My Happy Ending, Nobody's Home, Girlfriend і інші.

Гвінет Пелтроу (47 років)

Гвінет Пелтроу instagram / gwynethpaltrow

Американська актриса кіно і телебачення, бізнесвумен, співачка і письменниця, володарка премій "Оскар", "Золотий глобус" і "Еммі". Фільми: "Залізна людина" (1, 2, 3), "Месники" (всі частини), "Чужий квиток", "Сільвія" та інші.

Х'ю Хефнер – день смерті

Х'ю Хефнер (в центрі) wikipedia

Народився 9 квітня 1926 року – помер 27 вересня 2017-го у 91 рік. Американський видавець, засновник і шеф-редактор журналу Playboy, засновник компанії Playboy Enterprises. Отримав прізвисько Хеф.

Михайло Стельмах – день смерті

Михайло Стельмах wikipedia

Народився 24 травня 1912 року – помер 27 вересня 1983 року в 71 рік. Український радянських письменник, драматург, лауреат Сталінської премії, Герой Соціалістичної Праці, академік АН УРСР, депутат Верховної Ради СРСР 6-10 скликань. Його твори в Україні відомі всім завдяки шкільній програмі: "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір". Романи: "Правда і кривда", "Дума про тебе" та багато іншого.

