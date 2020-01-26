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27 січня • оновлено в 01:30
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Прикмети і свята 27 січня: що не можна робити цього дня

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27 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Отже, святкують День пам'яті рівноапостольної Ніни та шанують пам'ять жертв Голокосту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 27 січня: що не можна робити цього дня
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Свята і пам'ятні дати січня: що відзначається

День пам'яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії

Свята рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії, народилася близько 280 року в Каппадокії. Її батько Завулон походив із знатного роду і доводився родичем святому великомученику Георгію. Мати Сусанна була сестрою Патріарха Єрусалимського.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day), який є першим всесвітнім днем пам'яті жертв Голокосту. День був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН 1 листопада 2005 року о резолюції 60/7.

Прикмети 27 січня

  • Інею багато – до потепління;

  • Білі хмари – до похолодання,

  • Стовп сонячного світла на заході – до морозів;

  • Півень рано заспівав – до тепла, а ранкове каркання ворон – до холодів;

  • Зірки яскраво замерехтіли – до морозів;

  • Місяць блідий – до снігопаду.

Прикмети і свята 27 січня: що не можна робити цього дня

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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