Прикмети і свята 27 січня: що не можна робити цього дня

27 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Отже, святкують День пам'яті рівноапостольної Ніни та шанують пам'ять жертв Голокосту.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День пам'яті рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії

Свята рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії, народилася близько 280 року в Каппадокії. Її батько Завулон походив із знатного роду і доводився родичем святому великомученику Георгію. Мати Сусанна була сестрою Патріарха Єрусалимського.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day), який є першим всесвітнім днем пам'яті жертв Голокосту. День був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН 1 листопада 2005 року о резолюції 60/7.

Прикмети 27 січня

Інею багато – до потепління;

Білі хмари – до похолодання,

Стовп сонячного світла на заході – до морозів;

Півень рано заспівав – до тепла, а ранкове каркання ворон – до холодів;

Зірки яскраво замерехтіли – до морозів;

Місяць блідий – до снігопаду.

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