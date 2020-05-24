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25 травня • оновлено в 00:25
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Прикмети і свята 25 травня: що не можна робити в цей день

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25 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають День Єпіфана і День рушника.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 25 травня: що не можна робити в цей день

День Єпіфана

25 травня православна церква відзначає пам'ять святителя Єпіфанія Кіпрського. Він жив в IV столітті і був за походженням фінікійцем. До християнства Єпіфаній звернувся після того, як побачив ченця на ім'я Лукіан, який у нього на очах віддав жебракові свій одяг. Вражений таким милосердям, Єпіфаній попросив наставити його в християнство. В кінці життя по підступам імператриці Євдоксії і олександрійського патріарха Феофіла святителя Єпіфанія викликали в Константинополь на собор, який був скликаний для суду над великим святителем Іоанном Златоустом. Але Єпіфаній, не бажаючи бути учасником беззаконня, покинув Константинополь. Під час плавання на кораблі святитель відчув наближення смерті і через дві доби помер.

Прикмети і свята 25 травня: що не можна робити в цей день

sputniknews.ru

День Рушника

Кожен рік 25 травня шанувальниками творчості відомого британського письменника Дугласа Адамса відзначається День рушника. Протягом цілого дня вони носять всюди з собою рушник, не розлучаючись з ним ні на хвилину, таким чином віддаючи данину пам'яті своєму улюбленому письменникові.

Прикмети і свята 25 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 25 травня

  • Червоний світанок обіцяє літо без дощів. А ось якщо вранці похмуро, то опадів буде багато.

  • Якщо гуси вищипують пір'я, трапиться біда.

  • Якщо зацвіла горобина, буде хороший урожай.

Прикмети і свята 25 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 25 травня

  • У цей день не можна зривати латаття, інакше можна залучити біду.

  • Небезпечно стригти нігті і волосся – можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

  • Не варто відмовляти в милостині – все пожертвування потім повернуться.

Прикмети і свята 25 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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