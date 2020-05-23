Прикмети і свята 24 травня: що не можна робити в цей день

24 травня 2020 року в Україні й в усьому світі відзначають свято Ураза Байрама, день Мокія Мокрого, Європейський день парків, День слов'янської писемності та культури.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
Свято Ураза Байрама
Фото: kp.ru
Після завершення священного місяця Рамадан настає один з двох великих свят ісламу, званий святом розговіння Ід уль-Фітр (тюрк. Ураза Байрам, Рамадан Байрам).До речі, за мусульманським календарем його відзначають в перший день місяця Шавваль (у 2020-му він випадає на 24 травня).
Для кожного вірянина свято – це причетність до загальної радості одновірців та хороша можливість для поповнення духовного досвіду. Свято розговіння для мусульманина – це, в першу чергу, прощання з благословенними днями місяця Рамадан, коли для кожного мусульманина надавалася хороша можливість вирости духовно, приборкати пристрасті за допомогою дотримання посту, більшого прагнення до благочестя, надання допомоги нужденним.
День Мокія Мокрого
Фото: ruicon.ru
Церква в цей день відзначає пам'ять священномученика Мокія. У народі його прозвали Мокрим – по-перше, за співзвучністю з ім'ям, по-друге, тому що в його свято часто бувають дощі.
Фото: aif.ru
На Мокія, як і напередодні, коли святкувалися іменини Матінки Сирої Землі, було не заведено братися за земляні роботи, але вже з іншої причини. Цей день вважався святом примирення царя граду.
Європейський день парків
Фото: calend.online
Європейський день парків був заснований у 1999 році, дата вибрана не випадково, адже саме в той день у 1909 році були створені перші Національні парки. Екологічне свято було засновано з метою піднесення профілю заповідників Європи, а також для того, щоб викликати суспільну підтримку їхньої роботи.
День слов'янської писемності та культури
Фото: УНІАН
Щорічно 24 травня відзначають День слов'янської писемності та культури й урочисто прославляють творців слов'янської писемності святих Кирила та Мефодія. Як відомо, святі рівноапостольні брати Кирило та Мефодій походили зі знатного і благочестивого роду і проживали в грецькому місті Солуні.
Прикмети 24 травня
Фото: dyvensvit.org
Якщо в цей день туман, який утворився з вечора, стелиться по землі й не закінчується зі сходом сонця, то незабаром буде буря.
Дощова погода 24 травня – прикмета того, що влітку теж буде багато опадів.
Багряний схід – чекайте грозового літа.
Червоний схід 24 травня – буде багато гроз і пожеж влітку.
Що не можна робити 24 травня
Фото: marhaba.qa
Не можна працювати в полі, тому що тоді град поб'є всі посіви.
Не варто починати нові справи, а краще закінчити старі.
Також краще не ризикувати й не купувати нічого великого.
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