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24 лютого • оновлено в 02:20
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Прикмети і свята 24 лютого: що не можна робити в цей день

1.3т
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24 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Масляна і Буддійський Новий рік.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 24 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Масниця-2020: яскраві вітання зі святом

Масляна

Масляна - стародавнє слов'янське свято з численними звичаями, через століття дійшло до наших днів. Відзначається протягом тижня перед Великим постом. Масляна в 2020 році відзначається з 24 лютого по 1 березня.

Прикмети і свята 24 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Сагаалган - Буддійський Новий рік

У буддійської традиції святкування Нового року - Сагаалгана - доводиться на різні дати - між кінцем січня і серединою березня, на перший весняний молодик за місячним календарем.

Прикмети і свята 24 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 24 лютого

  • Якщо в цей день багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

  • Настала відлига в цей день – морозів більше не буде.

  • Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

  • Грім – до сильних вітрів.

Прикмети і свята 24 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 24 лютого

  • У цей день категорично заборонені сварки в родині.

  • Не рекомендується в цей день перебувати в неприбраному будинку.

Прикмети і свята 24 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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