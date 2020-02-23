Прикмети і свята 24 лютого: що не можна робити в цей день

24 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Масляна і Буддійський Новий рік.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Масляна

Масляна - стародавнє слов'янське свято з численними звичаями, через століття дійшло до наших днів. Відзначається протягом тижня перед Великим постом. Масляна в 2020 році відзначається з 24 лютого по 1 березня.

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Сагаалган - Буддійський Новий рік

У буддійської традиції святкування Нового року - Сагаалгана - доводиться на різні дати - між кінцем січня і серединою березня, на перший весняний молодик за місячним календарем.

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Прикмети на 24 лютого

Якщо в цей день багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.

Настала відлига в цей день – морозів більше не буде.

Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

Грім – до сильних вітрів.

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Що не можна робити 24 лютого

У цей день категорично заборонені сварки в родині.

Не рекомендується в цей день перебувати в неприбраному будинку.

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