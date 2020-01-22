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22 січня • оновлено в 21:03
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Прикмети і свята 23 січня: що не можна робити в цей день

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23 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, в цей день святкують День ручного письма.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 23 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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День ручного письма

Щороку 23 січня в світі відзначається День почерку або, кажучи більш елегантно, День ручного письма (National Handwriting Day), свято засноване з метою нагадати всім нам про унікальність рукописного тексту, про необхідність практикуватися в ньому, про неповторність почерку кожної людини.

Прикмети і свята 23 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 23 січня

  • Південний вітер дме - будуть грози, особливо на початку літа.

  • Дерева покриті інеєм - літо буде ясним.

  • Багато снігу - багато хліба.

  • Іній на стовпах і на деревах - до поганої риболовлі і неврожаю жита.

  • Якщо іній не проходить до вечора - чекайте негоди.

  • Весь день сонячно і сухо - до посухи.

  • Небо ясне, безхмарне - весна настане рано.

  • Сніг йде сухий - літо сухим буде. Сніг мокрий - червень, липень і серпень будуть дощовими.

Прикмети і свята 23 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 23 січня

  • Не можна виносити з хати сміття і золу, щоб разом з непотрібним мотлохом, щоб не викинути своє щастя.

Прикмети і свята 23 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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