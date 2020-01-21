Прикмети і свята 22 січня: що не можна робити в цей день

22 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, в цей день святкують День Соборності України.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
День соборності України
День соборності України - державне свято, що відзначається 22 січня. Воно було встановлене відповідно до указу Президента України № 42/99 від 21 січня 1999 року. Його відзначають на честь дня проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.
Прикмети на 22 січня
Ворони сидять на верхівках дерев – значить морози скоро посиляться.
Собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.
День ясний – рік буде врожайним і благополучним.
Що не можна робитимуть 22 січня
Не можна лаятися і сваритися один з одним.
Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.
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