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21 січня • оновлено в 20:44
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Прикмети і свята 22 січня: що не можна робити в цей день

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22 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, в цей день святкують День Соборності України.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 22 січня: що не можна робити в цей день
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День соборності України: історія, традиції і як відзначають свято

День соборності України

День соборності України - державне свято, що відзначається 22 січня. Воно було встановлене відповідно до указу Президента України № 42/99 від 21 січня 1999 року. Його відзначають на честь дня проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу.

Прикмети і свята 22 січня: що не можна робити в цей день

Прикмети на 22 січня

  • Ворони сидять на верхівках дерев – значить морози скоро посиляться.

  • Собака спить згорнувшись в клубок – настане похолодання.

  • День ясний – рік буде врожайним і благополучним.

Прикмети і свята 22 січня: що не можна робити в цей день

Що не можна робитимуть 22 січня

  • Не можна лаятися і сваритися один з одним.

  • Не можна пришивати ґудзики – інакше не позбудетеся від старих проблем.

Прикмети і свята 22 січня: що не можна робити в цей день

Також читайте окремий матеріал з привітаннями на День Соборності України: листівки, вірші і проза.

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Автор
Марія Дідик
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