Прикмети і свята 22 серпня: що не можна робити

22 серпня в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань.

Православні шанують пам'ять апостола Матфія, а в народі – Матвій Змієсос. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 22 серпня

Міжнародний день пам'яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань

Міжнародний день пам'яті жертв насильства на основі релігії або переконань un.org

Цю дату встановлено в травні 2019 року Генеральною Асамблеєю ООН. Тепер свято буде щорічно відзначатися 22 серпня. Нова дата в календарі закликає всі державні і неурядові організації, представників усіх релігійних конфесій згадати про постраждалих і загиблих людей, які стали жертвами актів насильства на основі релігії і переконань.

У своїй резолюції ООН засуджує будь-який прояв насильства, як по відношенню до людини, так і по відношенню до її власності, житла, культурних цінностей, храмів, шкіл і так далі.

День пам'яті апостола Матфія

Апостол Матфій Вікіпедія

Матфій – один з учнів Ісуса Христа, зайняв місце серед дванадцяти апостолів. Він народився у Вифлеємі, походив з коліна Юди. З дитячих років під керівництвом Симеона вивчав Закон Божий. Був одним із сімдесяти учнів Ісуса. Разом з іншими апостолами був присутній при зішесті Святого Духа, проповідував в Юдеї та Єрусалимі, володів даром чудотворення, зцілював хворих, очищав прокажених, воскрешав померлих.

День Матвія Змієсоса

Матвій Змієсос - корова pixabay

На Русі з цим днем пов'язували моторошне повір'я: нібито до коров'ячого вимені чіпляються змії та висмоктують молоко. Тому худобу намагалися не випускати на пасовище, а також із особливою ретельністю дотримувалися всіх пов'язаних із нею звичаїв. Господині намагалися доїти корову на самоті, а дійницю ніколи не ставили ні на стілець, ні на діжку.

Прикмети 22 серпня

Ранній іній – до доброго врожаю.

Бабаки свистять голосно – перша половина осені буде теплою.

Ніч ясна, а роси не видно – до дощу.

Дощ – до негоди до кінця літа.

На небі чітко видно молодий місяць – до кінця серпня буде жарко.

Негода – до неврожайного року.

Потужний вітер – до сніжної і холодної зими.

Овес встиг – до доброго врожаю горіхів.

Спокійна й затишна погода – до теплої осені.

Що не можна робити 22 серпня

Цього дня суворо заборонено носити металеві прикраси, пити трав'яні настоянки, потирати руку об руку і дивитися на Місяць.

Хто народився 22 серпня

Ольга Сумська instagram / olgasumska

Радянська та українська актриса і телеведуча, Заслужена артистка України, Народна артистка України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Артем Дзюба instagram /artem.dzyuba

Російський футболіст, нападник петербурзького "Зеніту" і капітан збірної Росії. Заслужений майстер спорту Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 22 серпня по картах Таро говорить про те, що багато знаків Зодіаку зможуть здійснити те, що давно планували.

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