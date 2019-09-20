Прикмети і свята 21 вересня: що не можна робити

21 вересня в Україні і всьому світі відзначається ціла низка державних і церковних свят. Серед них особливо варто відзначити Різдво Пресвятої Богородиці та День фармацевта в Україні.

Також святкуються міжнародний день миру, День винахідника і раціоналізатора України та Всесвітній день донора кісткового мозку. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 21 вересня

Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці kyiv-pravosl.info

Важливе церковне свято, що відноситься до числа дванадесятих, було встановлено у 4 столітті. Згідно з переказами, Діва Марія народилася в сім'ї, яка довгий час не могла мати дітей та просила про це Бога. Натомість батьки дали обітницю присвятити дитину Господу, тому віддали Марію до Єрусалимського храму.

Цей день також називається Друга Пречиста, знаменуючи початок нового церковного року. На Різдво Пресвятої Богородиці прийнято ходити до церкви і молитися.

День фармацевта в Україні

День фармацевта empregopelomundo

Професійне державне свято України було встановлено указом президента у 1999 році. Відзначається щорічно в третю суботу вересня. На фармацевтичному ринку країни існує близько 10 тисяч аптек, понад 5 тисяч аптечних пунктів, 6 тисяч – кіосків та інших установ. А в галузі працюють понад 350 тисяч фармацевтів.

Міжнародний день миру

День миру (ілюстрація) pixabay

Генеральна Асамблея ООН проголосила свято на 21 вересня 2001 року, як день загального припинення вогню і відмови від насильства. Організація пропонує цього дня проводити освітні та громадські акції. Щороку День миру присвячено певній темі. У 2019 – це Боротьба зі зміною клімату заради миру.

День винахідника і раціоналізатора України

День винахідника (ілюстрація) Amazon

Свято встановлено відповідно до Указу президента від 1994 року і відзначається кожну третю суботу вересня. Винахідницьку і раціоналізаторську діяльність регулює Український інститут промислової власності – Укрпатент (UkrPat).

Всесвітній день донора кісткового мозку

Свято відзначається кожну третю суботу вересня з 2015 року. Спочатку воно було введено в чотирьох європейських країнах, де набирала активність діяльність Всесвітньої Асоціації донорів кісткового мозку. Однак акція щодо проведення свята отримала міжнародне охоплення: на сьогоднішній день відзначають понад 50 країн. Цього дня проходять просвітницькі заходи, лекції та семінари, донорські акції.

Прикмети 21 вересня

Яка погода стоїть – такою й осінь буде.

Вранці туман – до дощів.

Захід або світанок червоний – до вітряної та дощової погоди.

Іній на траві вранці – до негоди.

Павутина на деревах – до тепла.

Перелітні птахи низько летять – до похолодання.

Що не можна робити 21 вересня

Цього дня суворо заборонено: сваритися, відмовляти в допомозі, ходити босоніж по траві, виконувати важку працю та прибирання, шити, брати в руки ножиці, стригтися, різати хліб і змітати крихти зі столу на підлогу.

Хто народився 21 вересня

Сіндзо Абе kremlin

Японський державний і політичний діяч, 57-й прем'єр-міністр Японії у 2006-2007 роках, чинний на другому терміні прем'єр-міністр з 26 грудня 2012 року, голова Ліберально-демократичної партії Японії.

Стівен Кінг instagram / stephenking

Американський письменник, який працює в жанрах – жахи, трилер, фантастика, фентезі, містика, драма. Його називають "Королем жахів". Найвідоміші книги: "Мертва зона", "Кладовище домашніх тварин", "Зелена миля", "Воно", "Темна вежа", "Сяйво", "Містер мерседес" та багато інших. Існує багато екранізацій його творів.

Люк Вілсон (48 років)

Люк Вілсон Мaxim

Відомий американський актор. Фільми: "Поїзд на Юму", "Вітаємо у Зомбіленді", "Пізнати незвідане", "Блондинка в законі", "Моя супер-колишня" та інші.

Раніше OBOZREVATEL надав читачам кращі привітання і листівки з Днем фармацевта України.

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