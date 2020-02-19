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19 лютого • оновлено в 23:06
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Прикмети і свята 20 лютого: що не можна робити в цей день

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20 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійского і Всесвітній день соціальної справедливості.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 20 лютого 2020 року

pexels.com

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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського

Святитель Парфеній, єпископ Лампсакійський, народився в місті Мелітополі, де його батько Христофор служив дияконом. Парфеній славився добрим серцем, і, займаючись рибальством, він роздавав виручені гроші жебракам. Сповнений благодаті Божої, святий Парфеній із 18-ти років іменем Христовим лікував хвороби, виганяв бісів і творив інші чудеса.

Прикмети і свята 20 лютого 2020 року

pexels.com

Всесвітній день соціальної справедливості

Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice) відзначається щорічно, починаючи з 2009 року. Генеральна асамблея ООН проголосила про встановлення цього свята в спеціальній резолюції № A / RES / 62/10 від 26 листопада 2007 року.

Прикмети і свята 20 лютого 2020 року

pexels.com

Прикмети на 20 лютого

  • Вітер обіцяє гарний врожай зернових культур.

  • Якщо сонце на заході забарвлюється в багрянець, літо буде прохолодним.

Прикмети і свята 20 лютого 2020 року

pexels.com

Що не можна робити 20 лютого

  • Не можна справляти весілля, адже це поминальний день. Укладення шлюбу 20 лютого – поганий знак.

  • Небажано жінкам носити плаття зеленого кольору і здійснювати покупки – це обіцяє неприємності.

Прикмети і свята 20 лютого 2020 року

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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