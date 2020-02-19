Прикмети і свята 20 лютого: що не можна робити в цей день

20 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійского і Всесвітній день соціальної справедливості.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День пам'яті святителя Парфенія, єпископа Лампсакійського
Святитель Парфеній, єпископ Лампсакійський, народився в місті Мелітополі, де його батько Христофор служив дияконом. Парфеній славився добрим серцем, і, займаючись рибальством, він роздавав виручені гроші жебракам. Сповнений благодаті Божої, святий Парфеній із 18-ти років іменем Христовим лікував хвороби, виганяв бісів і творив інші чудеса.
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Всесвітній день соціальної справедливості
Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice) відзначається щорічно, починаючи з 2009 року. Генеральна асамблея ООН проголосила про встановлення цього свята в спеціальній резолюції № A / RES / 62/10 від 26 листопада 2007 року.
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Прикмети на 20 лютого
Вітер обіцяє гарний врожай зернових культур.
Якщо сонце на заході забарвлюється в багрянець, літо буде прохолодним.
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Що не можна робити 20 лютого
Не можна справляти весілля, адже це поминальний день. Укладення шлюбу 20 лютого – поганий знак.
Небажано жінкам носити плаття зеленого кольору і здійснювати покупки – це обіцяє неприємності.
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