Прикмети і свята 2 січня 2020: що не можна робити в цей день

2 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День наукової фантастики.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День наукової фантастики

2 січня відзначається День наукової фантастики (Science Fiction Day). Серед любителів різних літературних жанрів чимало шанувальників наукової фантастики, яких об'єднала любов до цього напрямку в літературі, кіно та інших видах мистецтва.

Прикмети 2 січня

Намело великі кучугури, крім того з'явилося багато інею і глибоко промерзла земля – влітку чекайте хорошого врожаю.

Помітили, що Чумацький Шлях усіяний зірками, які яскраво мерехтять – назавтра буде сонячна погода.

Хмари затягнули небо – незабаром потеплішає.

Якщо ви почули гучне щебетання синиць, то холодна погода протримається дуже довго.

Що не можна робити 2 січня

Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведеться бідність.

Не давайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.

Як раніше писав OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про етруський символічний подарунок на Новий рік, який можна піднести своїм рідним і знайомим і в 2020 році.

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