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1 січня • оновлено в 23:47
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Прикмети і свята 2 січня 2020: що не можна робити в цей день

1.6т
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2 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День наукової фантастики.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 2 січня 2020: що не можна робити в цей день
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Високосний рік: що не можна робити і чого побоюватися в 2020 році

День наукової фантастики

2 січня відзначається День наукової фантастики (Science Fiction Day). Серед любителів різних літературних жанрів чимало шанувальників наукової фантастики, яких об'єднала любов до цього напрямку в літературі, кіно та інших видах мистецтва.

Прикмети 2 січня

  • Намело великі кучугури, крім того з'явилося багато інею і глибоко промерзла земля – влітку чекайте хорошого врожаю.

  • Помітили, що Чумацький Шлях усіяний зірками, які яскраво мерехтять – назавтра буде сонячна погода.

  • Хмари затягнули небо – незабаром потеплішає.

  • Якщо ви почули гучне щебетання синиць, то холодна погода протримається дуже довго.

Прикмети і свята 2 січня 2020: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 2 січня

  • Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних. Кажуть, що після цього почнуться хвороби і заведеться бідність.

  • Не давайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.

Прикмети і свята 2 січня 2020: що не можна робити в цей день

Як раніше писав OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про етруський символічний подарунок на Новий рік, який можна піднести своїм рідним і знайомим і в 2020 році.

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Автор
Марія Дідик
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