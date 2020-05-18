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19 травня • оновлено в 01:12
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Прикмети і свята 19 травня: що не можна робити в цей день

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19 травня 2020 року православна церква вшановує пам'ять Іова Горошника.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 19 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День пам'яті Іова Горошника

Іов - християнський святий, що вважається найбільшим праведником, зразком віри і терпіння. У нього було сім синів і три доньки; сім'я була багата, дружна і щаслива. Сатана, позаздрив такому благополуччю, став переконувати Бога в тому, що Іов праведний тільки завдяки своєму земному щастю. Бог дозволив Сатані випробувати Іова. Диявол відібрав у праведника все, включаючи дітей, але Іов залишився вірним Богу.

Прикмети і свята 19 травня: що не можна робити в цей день

Прикмети 19 травня

  • Якщо в день Іова Горошника роси багато, то в цьому році буде хороший урожай огірків.

  • Нема роси вранці – чекай зміни погоди.

  • На кленах видно сережки – прикмета сповіщає про те, що можна сіяти буряк.

  • Якщо сік капає з обламаної гілки – чекай ясної погоди.

  • Оси вибрали для споруди гнізд відкриті місця – літо буде сирим.

  • Туман на світанку – не чекай опадів, а хмар і зовсім мало буде.

Прикмети і свята 19 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 19 травня

  • Лінуватися.

  • Зневажливо ставитися до оселі.

  • Переїдати.

Прикмети і свята 19 травня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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