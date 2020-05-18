Прикмети і свята 19 травня: що не можна робити в цей день

19 травня 2020 року православна церква вшановує пам'ять Іова Горошника.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День пам'яті Іова Горошника
Іов - християнський святий, що вважається найбільшим праведником, зразком віри і терпіння. У нього було сім синів і три доньки; сім'я була багата, дружна і щаслива. Сатана, позаздрив такому благополуччю, став переконувати Бога в тому, що Іов праведний тільки завдяки своєму земному щастю. Бог дозволив Сатані випробувати Іова. Диявол відібрав у праведника все, включаючи дітей, але Іов залишився вірним Богу.
Прикмети 19 травня
Якщо в день Іова Горошника роси багато, то в цьому році буде хороший урожай огірків.
Нема роси вранці – чекай зміни погоди.
На кленах видно сережки – прикмета сповіщає про те, що можна сіяти буряк.
Якщо сік капає з обламаної гілки – чекай ясної погоди.
Оси вибрали для споруди гнізд відкриті місця – літо буде сирим.
Туман на світанку – не чекай опадів, а хмар і зовсім мало буде.
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Що не можна робити 19 травня
Лінуватися.
Зневажливо ставитися до оселі.
Переїдати.
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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.
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