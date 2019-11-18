Прикмети і свята 18 листопада: що не можна робити

18 листопада в Україні та в усьому світі відзначають мало свят, серед яких Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків.
У народі – День Іони, день янгола у Григорія. Прикмети розкажуть, якою буде погода, а OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.
Свята 18 листопада
Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків
День правильного використання антибіотиків
pixabay
У 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я ініціювала щорічне проведення в середині листопада Всесвітнього тижня правильного використання антибіотиків. Проблема необґрунтованого застосування антибіотиків та наслідків для здоров'я людини все частіше стає предметом обговорень серед медиків, а також у засобах масової інформації, що вказує на її актуальність.
День Іони
Святитель Іона
Азбука віри
Цього дня вшановують пам'ять святителя Іони, архієпископа Новгородського, ігумена Отенської пустині. Іона організував у Новгороді притулки для сиріт і вдів, а також творив дива, серед яких зцілення страшної хвороби, що забрала життя 250 тисяч новгородців.
Прикмети 18 листопада
Дме вітер з півночі, а небо без хмар – до похолодання.
Серпанок місяць укрив – до негоди.
Верба памороззю вкрилася – зима буде довше, ніж зазвичай.
Всі дерева вкрилися памороззю – до відлиги.
Чого не можна робити 18 листопада
Заборонено: ухвалювати відповідальні рішення, робити великі покупки, залишати житло неприбраним, підбирати чужі речі.
Хто народився 18 листопада
Кірк Гемметт
Кірк Гемметт
instagram/kirkhammett
Американський гітарист, автор пісень, учасник гурту Metallica. Посідав 11 місце у списку найкращих гітаристів усіх часів. Був учнем гітарного віртуоза Джо Сатріані.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також цього місяця почнеться останній багатоденний піст.
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