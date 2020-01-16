Прикмети і свята 17 січня: що не можна робити в цей день

17 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Цього дня православна церква відзначає Собор 70 апостолів, а також День святих Зосима і Феоктиста.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Собор 70 апостолів

Собор 70 апостолів – свято, яке був встановлене православною церквою на честь 70 святих апостолів. Вони були обрані Ісусом Христом, щоб благовістити Євангеліє по всьому всесвіту. Після зішестя Святого Духа апостоли проповідували в різних країнах, багато з них були в'язнями за Христа, багато хто прийняв мученицьку смерть.

Ікона "Собор сімдесяти апостолів" wikipedia.org

День Зосима і Феоктиста

За народними переказами, саме цього дня нечиста сила залишає світ людей, і тому наостанок вона намагається якомога більше нашкодити. Тому більшість обрядів 17 січня пов'язані саме з тим, що люди проганяли нечисту силу.

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Прикмети на 17 січня

Якщо 17 січня хмари нависають низько – це віщує холоднечу.

Якщо небо зоряне і ясне – буде сонце і мороз.

Багряна зоря 17 січня віщує вітряну погоду.

Якщо цього дня йде сніг – прикмета до того, що бджоли будуть добре роїтися.

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Що не можна робити 17 січня

Якщо ви зібралися в далеку подорож, то будьте обережні і намагайтеся не брати з собою маленьких дітей.

За народним повір'ям, у цей день необхідно зашити в хустку чортополох і носити в кишені. Це вбереже від зурочення і допоможе мандрівникові.

Згідно з місячним календарем, 17 січня – 23 місячний день. Цього дня краще не займатися судовими справами, бізнесом, вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю. Особливо небезпечно сваритися, конфліктувати. Укладення шлюбів в цей день також вкрай несприятливе.

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