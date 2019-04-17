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Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

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17 квітня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день вшановують пам'ять Святого Йосипа і святкують свій день народження Вікторія Бекхем і Руні Мара.

Прикмети в цей день радять бути обережними, а також вони можуть передбачити погоду. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

pexels.com

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День Святого Йосипа

Святий Йосиф Піснеписець був християнським святим, який народився і отримав виховання на Сицилії, потім вступив в Солунський монастир, де занурився в найсуворіший аскетизм. Імператор Візантії переслідував його і ув'язнив. Отримавши свободу, Йосип влаштував монастир при храмі Златоуста, але кесарем Вардою знову був позбавлений волі і засланий в Херсонес. Після його повернення імператриця Феодора призначила його скевофілаксом патріаршої кафедри.

Патріарх Фотій називав його "батьком батьків", "ангелом Божим" і зробив його духівником усього константинопольського кліру.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

wikipedia.org

Прикмети 19 квітня

Якщо схід золотисто-рожевий, то погода найближчим часом буде дуже доброю;

Заспівав цвіркун 17 квітня – пора їхати в поле і починати роботи;

Береза розпустилася раніше вільхи – літо буде посушливим, і навпаки;

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

pexels.com

Дощ пішов – значить, вся весна буде похмурою, з великою кількістю опадів;

Коні голови закидають – буде дощ. Якщо вони голосно хропуть – це віщує нещастя.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

pexels.com

Народилися 19 квітня

1586 - Джон Форд (пом. 1639), англійський драматург.

1920 - Едмонда Шарль-Ру (пом. 2016), французька письменниця, журналістка.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

wikipedia.org

1959 - Шон Бін, британський кіноактор.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

wikipedia.org

1972 - Дженніфер Гарнер, американська актриса, продюсер, режисер.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

wikipedia.org

1974 - Вікторія Бекхем, англійська співачка, автор пісень, танцівниця, модель, актриса, дизайнер.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

wikipedia.org

1985 - Руні Мара, американська кіноактриса.

Прикмети і свята 17 квітня 2019: як не потрапити в біду

wikipedia.org

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