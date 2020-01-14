Прикмети і свята 15 січня: що не можна робити в цей день

15 січня в Україні та в усьому світі відзначають кілька свят. Так, цього дня в Україні православною церквою відзначається День пам'яті святого Серафима Саровського, а в народному календарі слов'ян 15 січня відомий як Сильвестрів день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День святого Серафима

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15 січня православні віруючі відзначають преставлення преподобного Серафима Саровського. Це один з найбільш шанованих православних святих, чудотворець. Преподобний сам відбивав напади диявола, взявши на себе подвиг стовпництва, молився на камені тисячу ночей.

Сильвестрів день

Сильвестрів день, або день Кура і Курки, – день народного календаря слов'ян. Назва дня походить від імені святого Сильвестра. У цей день східні слов'яни чистили курники, а болгари – хліва буйволів; заговорювали лихоманку, ворожили на погоду через дев'ять місяців.

UkrMedia

Що не можна робити 15 січня

На Сильвестра, зазвичай намагалися не їсти м'ясо. Особливо це стосувалося птиці – щоб щастя з хати не юркнуло.

Згідно з місячним календарем, 15 січня краще відкласти судові справи, скандали цього дня протипоказані.

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Прикмети на 15 січня

Якщо півень рано заспівав – чекати відлиги.

Якщо півень заспівав пізно ввечері – чекати зміни погоди.

Вечірня хмарність свідчила про зміну погоди.

Снігова буря 15 січня обіцяє міцні морози в найближчі дні.

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