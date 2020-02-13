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13 лютого • оновлено в 20:56
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Прикмети і свята 14 лютого: що не можна робити в цей день

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14 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День святого Валентина.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 14 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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День Святого Валентина

14 лютого у багатьох країнах світу відзначається День святого Валентина (Valentine's Day) або День усіх закоханих. Вважається, що День святого Валентина існує вже більше 16 століть, але свята Любові відомі з ще більш ранніх часів – із часів стародавніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму, званий Lupercalia, в честь богині любові Juno Februata.

Прикмети і свята 14 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 14 лютого

  • Небо в зірках – весна настане нескоро.

  • Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.

  • Зірки падають – весна буде теплою.

  • Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою.

  • Одруження в цей день – до щасливого шлюбу.

Прикмети і свята 14 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 14 лютого

  • З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

Прикмети і свята 14 лютого: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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