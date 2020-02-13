Прикмети і свята 14 лютого: що не можна робити в цей день

14 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: День святого Валентина.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День Святого Валентина
14 лютого у багатьох країнах світу відзначається День святого Валентина (Valentine's Day) або День усіх закоханих. Вважається, що День святого Валентина існує вже більше 16 століть, але свята Любові відомі з ще більш ранніх часів – із часів стародавніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму, званий Lupercalia, в честь богині любові Juno Februata.
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Прикмети на 14 лютого
Небо в зірках – весна настане нескоро.
Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.
Зірки падають – весна буде теплою.
Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою.
Одруження в цей день – до щасливого шлюбу.
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Що не можна робити 14 лютого
З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.
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