Прикмети і свята 14 червня 2019: що не можна робити

14 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, святкують Всесвітній день донора крові, День блогера і День американського прапора.

У Вірменії проходить День захисту прав безвинно засуджених, в Латвії та Естонії – День пам'яті жертв комуністичного терору. А за народним календарем відзначається день Устина і Харитона. Існують прикмети і заборони. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає 14 червня для історії.

Всесвітній день донора крові було введено в травні 2005 року. Дата приурочена до дня народження Карла Ландштейнера (1868-1943) – австрійського лікаря та імунолога, Нобелівського лауреата, який відкрив групи крові у людини. Цілями цієї події є підвищення обізнаності про необхідність безпечного донорства і вираз подяки тим, хто добровільно робить внесок для порятунку людських життів.

донорство крові pixabay

День координується Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародним товариством з переливання крові та Міжнародною федерацією організацій донорів крові.

Міжнародний день блогера з'явився в 2004 році. 500 осіб з більш ніж 40 країн вирішили, що їм потрібно своє свято. На офіційному сайті організаторів цього свята йдеться, що "блогери обов'язково повинні мати хоча б один день, який можна було б присвятити знайомству зі своїми колегами з різних країн і з різними інтересами".

Блогери pixabay

День пам'яті жертв комуністичного терору в Латвії та Естонії відзначається щорічно 14 червня. Вночі 1941 року понад 15 тисяч жителів Латвії, серед яких було 2,4 тисячі дітей молодше 10 років, за розпорядженням радянського диктатора Йосипа Сталіна були заарештовані без рішення суду і депортовані до Сибіру. Чоловіки були розлучені з сім'ями і заслані в трудові табори ГУЛАГи. Жінки і діти були доставлені в так звані "адміністративні поселення" як члени сімей "ворогів народу".

День пам'яті жертв комуністичного терору біля Пам'ятника Свободи в Латвії Sputnik Латвія

Цього дня проходить безліч пам'ятних заходів із покладанням квітів до пам'ятників і меморіалів, запаленням свічок та поминальними молитвами, в яких беруть участь родичі жертв репресій, а також представники влади та громадськості.

День захисту прав безвинно засуджених у Вірменії – був організований з ініціативи партії "Дашнакцутюн". Дату встановлено на пам'ять про десятки тисяч репресованих вірмен у роки більшовицької диктатури, коли депортація народів була однією з форм політичних репресій в СРСР.

У народному календарі відзначають день Устина і Харитона (Устинів день або Устин-Брусничні губи). Жінки намагаються бути поруч зі своїми чоловіками, тому що Устин віддячить за це.

День Устина - картина vsyamagik

Народні прикмети

Радуга в першій половині дня – буде дощ.

Бліде сонце вранці – ввечері будуть опади.

Сосна дзвенить, а дуб стогне – до бурі.

Граки ходять травою – буде дощ.

Лебеді ввечері кричать – до дощу.

Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.

Ранок похмурий – до доброго врожаю.

Вітер дме з Заходу – до поганої погоди.

Що не можна робити

Не можна мити голову, щоб не було неприємностей. Не можна лаятися з близькими, інакше буде поганий рік, з чоловіком / дружиною – можливо розлучення.

Хто народився 14 червня

Дональд Трамп – президент США, політик, бізнесмен. Йому виповнилося 73 роки.

Дональд Трамп Instagram @ whitehouse

Регіна Тодоренко – українська телеведуча. Народилася в 1990 році. Вийшла заміж за співака Влада Топалова і народила сина.

Регіна Тодоренко Instagram @ reginatodorenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня деяких знаків Зодіаку чекають неприємності. А декому доведеться зіткнутися з протидією на шляху до своєї мети.

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