Прикмети і свята 12 вересня: що не можна робити в цей день

12 вересня Україна і весь світ відзначають ряд свят і пам'ятних дат. Серед них: День співпраці Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй і Міжнародний день в'язання гачком.

Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

12 вересня відзначається "творче" свято – Міжнародний день в'язання гачком (International Crochet Day).

Ця техніка в'язання, вважається більш простою, ніж в'язання на спицях, чим забезпечує собі на сьогоднішній день найбільшу популярність. Більш доступне в плані навчання, в'язання гачком завоювало і більшого поширення.

День співпраці Південь-Південь Організації Об'єднаних Націй (англ. United Nations Day for South-South Cooperation) - один з міжнародних днів ООН, який відзначається щорічно 12 вересня.

У цей день в 1978 році в столиці Аргентини, Буенос-Айресі, делегації 138 держав прийняли План дій з розвитку і здійсненню технічного співробітництва між країнами, що розвиваються (Buenos Aires Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation among Developing Countries).

Прикмети на 12 вересня

Якщо їжак влаштував нору на узліссі - зима буде теплою, якщо в глибині хащі - чекай сильних морозів, а вітри будуть дути частіше з боку, протилежного від входу в нору.

Якщо птицi 12 вересня кружляють високо і не хочуть відлітати, то осінь буде теплою, сухою і тривалою.

Теплий і ясний вечір 12 вересня віщує, за прикметами, хороший урожай наступного року.

Зорепад 12 вересня - в наступному році можливий неврожай.

Народилися 12 вересня

1829 - Ансельм фон Фейєрбах (пом. 1880), німецький історичний живописець.

1967 - Луї Сі Кей, американський стендап-комік, актор, сценарист, продюсер і режисер, володар премій "Еммі" і "Греммі".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на вересень-2019, а також підготував детальний гороскоп на вересень для кожного з знаків Зодіаку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!