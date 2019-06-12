Прикмети і свята 12 червня: що не можна робити

12 червня 2019 року в світі відзначають кілька свят. Наймасштабнішим є Всесвітній день боротьби з дитячою працею, а також День працівника фондового ринку в Україні.

У Бразилії відзначають День закоханих, на Філіппінах – День незалежності, також – День Росії. Прикмети 12 червня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Цю дату було встановлено Міжнародною організацією праці (МОП). Вона щорічно відзначається 12 червня. Ідея виникла після конференції щодо боротьбі з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що пройшли в Амстердамі та Осло в 1997 році.

День боротьби з дитячою працею webplus.info

Мета свята – привернути увагу до проблеми та ліквідувати її . Щорічно уряди, організації роботодавців та працівників, представники громадянського суспільства, а також мільйони людей по всьому світу об'єднують зусилля для боротьби з дитячою працею. Для досягнення потрібно як розширення масштабів діяльності, так і зміцнення політичної волі.

День працівника фондового ринку в Україні

Дата з'явилася в офіційному календарі професійних свят 11 березня 2008 році в указу президента Віктора Ющенка. У документі значиться, що дата вводиться, "враховуючи значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України, поліпшення інвестиційного клімату".

Фондовий ринок economia.ig

Організацією свята займаються представники найбільших українських бірж цінних паперів, в тому числі Фондової біржі ПФТС і Української фондової біржі.

День Росії –спочатку відзначався, як день прийняття Декларації про державний суверенітет РРФСР, потім отримав іншу назву.

Прикмети 12 червня

Якщо змія вкусила – лікування буде складним.

Якщо закричала сова – буде холодно.

Якщо джмелі голосно дзижчать – буде дощ.

Якщо фіалка в сонячну погоду закрила пелюстки – чекати дощ та інші опади.

Якщо шипшина рясно зацвіла – зима буде лютою.

Вбивати змій – до невдач та хвороб.

Якщо вранці на траві немає роси – буде злива.

Якщо павуки плетуть багато павутини – погода зміниться.

Що не можна робити

12 червня відзначається свято – Змійовик. Не можна ходити в ліс, на луки, гуляти по високій траві. Може вкусити змія. А за повір'ями – гоїтися буде довго. Вбивати плазунів не можна.

Православні відзначають день пам'яті преподобного Ісаакія сповідника. Під час гонінь у Константинополі був кинутий в яр через прохання не мучити віруючих. Ісаакій передбачив імператору, що той помре швидкою смертю. Так і сталося. Цього дня не можна брехати, лаятися і виконувати важку роботу.

Преподобний Ісаакій сповідник, ігумен обителі Далматської (383 м) татарстанська митрополія

Хто народився зі знаменитостей 12 червня

Мішель Родрігес – американська актриса, народилася в 1978 році. Отримала широку популярність після фільму "Форсаж" і серіалу "Залишитися в живих". Також знімалася у фільмах: "Обитель зла", "Обитель зла. Відплата", "Аватар".

Мішель Родрігес Instagram @ mrodofficial

Дейв Франко – американський актор, народився у 1985 році. Став відомий завдяки серіалу "Клініка" (останній сезон), також знявся у фільмах "Ілюзія обману", "Тепло наших тіл".

Дейв Франко Instagram @ davefrancosig

Діана Шуригіна – народилася в 1999 році. Росіянка стала відома після скандальної історії про зґвалтування. Її фотографія навіть стала мемом.

Діана Шуригіна Кадр з відео, що став мемом

Анна Франк – народилася в 1929 році, померла в 1945-му. Єврейська дівчинка, яка ховалася від нацистського терору. Автор знаменитого "Щоденника Анни Франк" – документа, що викриває нацизм.

Анна Франк ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп 12 червня по картах Таро готує для всіх знаків Зодіаку новини в діловій і особистій сферах. Доля готує до початку абсолютно нового періоду в житті.

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