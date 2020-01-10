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10 січня • оновлено в 21:13
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Прикмети і свята 11 січня: що не можна робити в цей день

2.1т
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11 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день "дякую".

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 11 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Міжнародний день "дякую"

11 січня можна без перебільшення можна назвати однією з найбільш "важливих" дат у році - відзначається Міжнародний день "дякую" (International Thank You Day). Психологи впевнені, що слова подяки – це "усні погладжування", які здатні заспокоїти і зігріти своєю теплотою.

Прикмети і свята 11 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 11 січня

  • Не можна 11 січня ходити в ліс.

  • Оскільки в цей день землею ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити.

  • Не можна випускати з дому і дітей, оскільки вважалося, що на них демони полюють.

  • Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде.

Прикмети і свята 11 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 11 січня

  • Якщо 11 січня у дворі будинку розпалити багаття, то разом із дровами згорять всі прикрощі та сум.

  • Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.

  • Заметіль обіцяє похмурий липень.

  • Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

  • Зірки мерехтять на небі – до морозів.

  • Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

  • Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Прикмети і свята 11 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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