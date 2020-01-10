Прикмети і свята 11 січня: що не можна робити в цей день

11 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день "дякую".
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день "дякую"
11 січня можна без перебільшення можна назвати однією з найбільш "важливих" дат у році - відзначається Міжнародний день "дякую" (International Thank You Day). Психологи впевнені, що слова подяки – це "усні погладжування", які здатні заспокоїти і зігріти своєю теплотою.
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Що не можна робити 11 січня
Не можна 11 січня ходити в ліс.
Оскільки в цей день землею ходить нечисть, то намагалися без великої потреби з дому не виходити.
Не можна випускати з дому і дітей, оскільки вважалося, що на них демони полюють.
Забороняється братися за важливі справи, бо в цей день нічого доброго не вийде.
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Прикмети 11 січня
Якщо 11 січня у дворі будинку розпалити багаття, то разом із дровами згорять всі прикрощі та сум.
Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.
Заметіль обіцяє похмурий липень.
Сніг падає великими пластівцями – до потепління.
Зірки мерехтять на небі – до морозів.
Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.
Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
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