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11 лютого • оновлено в 11:04
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Прикмети і свята 11 лютого: чого не можна робити в цей день

1.2т
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11 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день жінок і дівчаток у науці та Всесвітній день хворого.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 11 лютого: чого не можна робити в цей день

pexels.com

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Собор Трьох Святителів: чого категорично не можна робити 12 лютого

Міжнародний день жінок і дівчаток у науці

20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Наука, техніка та інновації в цілях розвитку", в якій визнавався рівний і повноцінний доступ жінок і дівчаток будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки та інновацій як запорука забезпечення гендерного рівноправ'я у даній сфері. А через два роки на черговому пленарному засіданні Генасамблеї було ухвалено резолюцію (70/212), яка проголошує 11 лютого Міжнародним днем жінок і дівчаток у науці.

Прикмети і свята 11 лютого: чого не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день хворого

11 лютого в міжнародному календарі позначено як Всесвітній день хворого (World Day of the Sick). Цей захід задумано, швидше, як певний соціальний крок, спрямований на підтримку людей, що потрапили в категорію хворих.

Прикмети і свята 11 лютого: чого не можна робити в цей день

pexels.com

Народні прикмети на 11 лютого

  • Холодна погода – у серпні буде дуже спекотно.

  • Дме вітер – рік буде дощовим.

  • Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.

Прикмети і свята 11 лютого: чого не можна робити в цей день

pexels.com

Чого не можна робити 11 лютого

  • Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Прикмети і свята 11 лютого: чого не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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