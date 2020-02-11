Прикмети і свята 11 лютого: чого не можна робити в цей день

11 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день жінок і дівчаток у науці та Всесвітній день хворого.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день жінок і дівчаток у науці
20 грудня 2013 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Наука, техніка та інновації в цілях розвитку", в якій визнавався рівний і повноцінний доступ жінок і дівчаток будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки та інновацій як запорука забезпечення гендерного рівноправ'я у даній сфері. А через два роки на черговому пленарному засіданні Генасамблеї було ухвалено резолюцію (70/212), яка проголошує 11 лютого Міжнародним днем жінок і дівчаток у науці.
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Всесвітній день хворого
11 лютого в міжнародному календарі позначено як Всесвітній день хворого (World Day of the Sick). Цей захід задумано, швидше, як певний соціальний крок, спрямований на підтримку людей, що потрапили в категорію хворих.
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Народні прикмети на 11 лютого
Холодна погода – у серпні буде дуже спекотно.
Дме вітер – рік буде дощовим.
Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.
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Чого не можна робити 11 лютого
Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
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