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Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

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11 липня 2019 року відзначають Всесвітній день народонаселення і Всесвітній день шоколаду. Також народилися Джорджо Армані і Сила Уорд.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

pexels.com

Новини
Петра і Павла 2019: що категорично заборонено робити у свято

У грудні 1990 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 45/216 і заснувала міжнародне свято - Всесвітній день народонаселення (World Population Day), яке вирішено щорічно відзначати 11 липня, для підвищення обізнаності про проблеми народонаселення, включаючи їх зв'язок з навколишнім середовищем і розвитком.

Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

pexels.com

Щорічно 11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day). Це незвичайне свято було придумане і вперше проведене французами в 1995 році.

Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

pexels.com

Прикмети 11 липня

  • Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.

  • Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.

  • Клен сльозу виділяє – через 3-4 дня випадуть опади.

  • Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.

  • Часто з'являються вихори – до посухи.

Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

pexels.com

Народилося 11 липня

1934 - Джорджіо Армані, італійський модельєр, засновник компанії Armani.

Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

wikipedia.org

1956 - Сила Уорд, американська актриса, володарка "Золотого глобуса" і двох

премій "Еммі".

Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

wikipedia.org

1958 - Марк Лестер, англійський актор.

Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.

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Особа
Джорджіо Армані
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