Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

11 липня 2019 року відзначають Всесвітній день народонаселення і Всесвітній день шоколаду. Також народилися Джорджо Армані і Сила Уорд.
Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
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У грудні 1990 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 45/216 і заснувала міжнародне свято - Всесвітній день народонаселення (World Population Day), яке вирішено щорічно відзначати 11 липня, для підвищення обізнаності про проблеми народонаселення, включаючи їх зв'язок з навколишнім середовищем і розвитком.
pexels.com
Щорічно 11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day). Це незвичайне свято було придумане і вперше проведене французами в 1995 році.
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Прикмети 11 липня
Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.
Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.
Клен сльозу виділяє – через 3-4 дня випадуть опади.
Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.
Часто з'являються вихори – до посухи.
pexels.com
Народилося 11 липня
1934 - Джорджіо Армані, італійський модельєр, засновник компанії Armani.
wikipedia.org
1956 - Сила Уорд, американська актриса, володарка "Золотого глобуса" і двох
премій "Еммі".
wikipedia.org
1958 - Марк Лестер, англійський актор.
wikipedia.org
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.
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