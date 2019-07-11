Прикмети і свята 11 липня: що не можна робити

11 липня 2019 року відзначають Всесвітній день народонаселення і Всесвітній день шоколаду. Також народилися Джорджо Армані і Сила Уорд.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також яким буде урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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У грудні 1990 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 45/216 і заснувала міжнародне свято - Всесвітній день народонаселення (World Population Day), яке вирішено щорічно відзначати 11 липня, для підвищення обізнаності про проблеми народонаселення, включаючи їх зв'язок з навколишнім середовищем і розвитком.

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Щорічно 11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду (World Chocolate Day). Це незвичайне свято було придумане і вперше проведене французами в 1995 році.

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Прикмети 11 липня

Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.

Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.

Клен сльозу виділяє – через 3-4 дня випадуть опади.

Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.

Часто з'являються вихори – до посухи.

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Народилося 11 липня

1934 - Джорджіо Армані, італійський модельєр, засновник компанії Armani.

wikipedia.org

1956 - Сила Уорд, американська актриса, володарка "Золотого глобуса" і двох

премій "Еммі".

wikipedia.org

1958 - Марк Лестер, англійський актор.

wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.

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