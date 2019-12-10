Прикмети і свята 11 грудня 2019: що не можна робити в цей день

11 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день гір і Міжнародний день танго.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Міжнародний день гір

11 грудня відзначається Міжнародний день гір, встановлений за рішенням 57-ї Генеральної Асамблеї ООН у січні 2003 року (резолюція A/RES/57/245).

pexels.com

Міжнародний день танго

11 грудня, в день народження аргентинського співака і кіноактора, знаменитого "Короля танго" Карлоса Гарделя відзначається Міжнародний день танго (International Day of Tango) – свято танцю, філософія якого полягає в протиборстві.

pexels.com

Прикмети 11 грудня

Якщо в цей день плюсова температура, то чекай швидких морозів.

Багато воронів у небі літає – буде скоро заметіль.

Побачити в цей день птицю сойку – до гарних новин.

Сойка до дому підлетіла – буде в тій хаті щастя.

pexels.com

Що не можна робити 11 грудня

У цей день не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливими.

Не давайте нічого сусідам, адже можна віддати щастя.

pexels.com

Народилося 11 грудня

1803 - Гектор Берліоз (пом. 1869), французький композитор і диригент.

wikipedia.org

1970 - Сергій Крутіков (пом. 2002), російський співак, реп-виконавець, автор пісень.

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про свята і пам'ятні дати грудня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!