Головна Новини
10 червня • оновлено в 20:16
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 11 червня: чого не можна робити в цей день

Читати матеріал російською

11 червня 2020 року християни західного обряду відзначають День святого Варнави. Православні християни святкують Феодосії Колосятниці.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 11 червня: чого не можна робити в цей день

Pixabay

Феодосії Колосятниці

11 червня (29 травня за старим стилем) православні віряни шанують пам'ять преподобної діви Феодосії Константинопольської, що жила в VIII столітті.

Згідно з переказами, вона народилася в Константинополі в багатій і благочестивій родині. Після смерті батьків Феодосія роздала біднякам весь свій спадок і прийняла постриг у міському жіночому монастирі святої Анастасії.

Прикмети і свята 11 червня: чого не можна робити в цей день

Pixabay

День святого Варнави у західних християн

Святий апостол Варнава (St. Barnabas) належить до лику святих семидесяти апостолів. Він народився в багатій єврейській родині з роду Левитів на Кіпрі, здобув гарну богословську освіту в Єрусалимі, де і познайомився з Савлом, який згодом став апостолом Павлом. Первісне ім'я Варнави було Йосип. Прізвисько Варнава, що означає "син утіхи", він отримав за свою доброту і милосердя.

Прикмети і свята 11 червня: чого не можна робити в цей день

Pixabay

Прикмети на 11 червня:

  • Вважається, що з 10 на 11 червня сняться віщі сни. Збуваються вони найближчим часом. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене зранку 11 червня, не обіцяє нічого доброго – будете плакати і переживати.

  • Ранковий туман у червні – на пригожий день.

  • Чим більше роси, тим спекотніший день.

  • Глухий грім – на тихий дощ, голосний – на зливу.

  • Якщо туман сідає на вершині гір – на день задощить.

Чого категорично не можна робити 11 червня

  • Не можна стрибати – за повір'ями це потривожить землю і трапиться біда.

  • У цей день намагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.

  • Роботу в полі і городі треба відкласти за можливості до наступного дня.

  • 11 червня не варто лінуватися – вирішіть усі невідкладні справи, виконайте роботу сумлінно.

  • Якщо вирушаєте в дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у липні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Єва Романова
Тема
свята
Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady свята

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги