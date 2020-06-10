Прикмети і свята 11 червня: чого не можна робити в цей день

11 червня 2020 року християни західного обряду відзначають День святого Варнави. Православні християни святкують Феодосії Колосятниці.

Прикмети також розкажуть, якою буде погода найближчим часом. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Pixabay

Феодосії Колосятниці

11 червня (29 травня за старим стилем) православні віряни шанують пам'ять преподобної діви Феодосії Константинопольської, що жила в VIII столітті.

Згідно з переказами, вона народилася в Константинополі в багатій і благочестивій родині. Після смерті батьків Феодосія роздала біднякам весь свій спадок і прийняла постриг у міському жіночому монастирі святої Анастасії.

Pixabay

День святого Варнави у західних християн

Святий апостол Варнава (St. Barnabas) належить до лику святих семидесяти апостолів. Він народився в багатій єврейській родині з роду Левитів на Кіпрі, здобув гарну богословську освіту в Єрусалимі, де і познайомився з Савлом, який згодом став апостолом Павлом. Первісне ім'я Варнави було Йосип. Прізвисько Варнава, що означає "син утіхи", він отримав за свою доброту і милосердя.

Pixabay

Прикмети на 11 червня:

Вважається, що з 10 на 11 червня сняться віщі сни. Збуваються вони найближчим часом. Особливо велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене зранку 11 червня, не обіцяє нічого доброго – будете плакати і переживати.

Ранковий туман у червні – на пригожий день.

Чим більше роси, тим спекотніший день.

Глухий грім – на тихий дощ, голосний – на зливу.

Якщо туман сідає на вершині гір – на день задощить.

Чого категорично не можна робити 11 червня

Не можна стрибати – за повір'ями це потривожить землю і трапиться біда.

У цей день намагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.

Роботу в полі і городі треба відкласти за можливості до наступного дня.

11 червня не варто лінуватися – вирішіть усі невідкладні справи, виконайте роботу сумлінно.

Якщо вирушаєте в дорогу, то не варто покладатися на випадок. Контролюйте ситуацію.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають у липні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!