Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

10 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День прав людини, Нобелівський день - церемонія вручення Нобелівської премії і Міжнародний день прав тварин.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День прав людини

10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day), офіційно встановлений на Пленарному зборах Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1950 року.

Всім державам і зацікавленим організаціям було запропоновано прийняти цей день і проводити відповідні заходи.

Нобелівський день

Нобелівський день (Nobeldagen) - церемонія вручення однієї з найпрестижніших міжнародних нагород - Нобелівської премії (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize), яка проходить щорічно 10 грудня. Вона присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи і великий внесок у культуру і розвиток суспільства і користується міжнародним визнанням, як найпочесніше цивільне відміну.

Міжнародний день прав тварин

10 грудня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин або Міжнародний день прав тварин, який був заснований в 1998 році – в 50-ту річницю підписання Декларації прав людини. І це не збіг – він святкується в один день з Днем прав людини тому, що організації, його заснували, хотіли підкреслити, що всі живі істоти на планеті мають право на життя і захист від страждань.

Прикмети 10 грудня

Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі й біди підуть.

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Дим з труби піднімається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і фиркають – до морозу.

Якщо на каганці багато нагару – буде холодно.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Якщо в грудні впіймалася щука з ікрою, то квітень буде дощовим.

Що не можна робити 10 грудня

Не можна що-небудь в'язати або шити.

Чи не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.

Народилися 10 грудня

1964 - Таїсія Повалій, українська естрадна співачка.

1972 - Брайан Молко, вокаліст і гітарист британської рок-групи "Placebo".

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