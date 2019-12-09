Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

10 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День прав людини, Нобелівський день - церемонія вручення Нобелівської премії і Міжнародний день прав тварин.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
День прав людини
10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day), офіційно встановлений на Пленарному зборах Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1950 року.
Всім державам і зацікавленим організаціям було запропоновано прийняти цей день і проводити відповідні заходи.
Нобелівський день
Нобелівський день (Nobeldagen) - церемонія вручення однієї з найпрестижніших міжнародних нагород - Нобелівської премії (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize), яка проходить щорічно 10 грудня. Вона присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи і великий внесок у культуру і розвиток суспільства і користується міжнародним визнанням, як найпочесніше цивільне відміну.
Міжнародний день прав тварин
10 грудня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин або Міжнародний день прав тварин, який був заснований в 1998 році – в 50-ту річницю підписання Декларації прав людини. І це не збіг – він святкується в один день з Днем прав людини тому, що організації, його заснували, хотіли підкреслити, що всі живі істоти на планеті мають право на життя і захист від страждань.
Прикмети 10 грудня
Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі й біди підуть.
Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.
Дим з труби піднімається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.
Багряна зоря – до сильного вітру.
Корови сопуть і фиркають – до морозу.
Якщо на каганці багато нагару – буде холодно.
Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.
Якщо в грудні впіймалася щука з ікрою, то квітень буде дощовим.
Що не можна робити 10 грудня
Не можна що-небудь в'язати або шити.
Чи не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.
Народилися 10 грудня
1964 - Таїсія Повалій, українська естрадна співачка.
1972 - Брайан Молко, вокаліст і гітарист британської рок-групи "Placebo".
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