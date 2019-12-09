Головна Новини
9 грудня • оновлено в 20:54
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

1.7т
Читати матеріал російською

10 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День прав людини, Нобелівський день - церемонія вручення Нобелівської премії і Міжнародний день прав тварин.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день
Новини
Викиньте або просто спаліть: 7 немодних речей з 2000-х, яких слід позбутися в 2020 році

День прав людини

10 грудня світова спільнота відзначає День прав людини (Human Rights Day), офіційно встановлений на Пленарному зборах Генеральної Асамблеї ООН в грудні 1950 року.

Всім державам і зацікавленим організаціям було запропоновано прийняти цей день і проводити відповідні заходи.

Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Нобелівський день

Нобелівський день (Nobeldagen) - церемонія вручення однієї з найпрестижніших міжнародних нагород - Нобелівської премії (швед. Nobelpriset, англ. Nobel Prize), яка проходить щорічно 10 грудня. Вона присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи і великий внесок у культуру і розвиток суспільства і користується міжнародним визнанням, як найпочесніше цивільне відміну.

Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Міжнародний день прав тварин

10 грудня у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний День акцій за прийняття Декларації прав тварин або Міжнародний день прав тварин, який був заснований в 1998 році – в 50-ту річницю підписання Декларації прав людини. І це не збіг – він святкується в один день з Днем прав людини тому, що організації, його заснували, хотіли підкреслити, що всі живі істоти на планеті мають право на життя і захист від страждань.

Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Прикмети 10 грудня

  • Якщо на світанку стати обличчям до північного вітру, то всі печалі й біди підуть.

  • Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

  • Дим з труби піднімається стовпом – до похолодання, злітається вниз – до потепління.

  • Багряна зоря – до сильного вітру.

  • Корови сопуть і фиркають – до морозу.

  • Якщо на каганці багато нагару – буде холодно.

  • Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

  • Якщо в грудні впіймалася щука з ікрою, то квітень буде дощовим.

Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 10 грудня

  • Не можна що-небудь в'язати або шити.

  • Чи не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.

Прикмети і свята 10 грудня 2019: що не можна робити в цей день

Народилися 10 грудня

1964 - Таїсія Повалій, українська естрадна співачка.

1972 - Брайан Молко, вокаліст і гітарист британської рок-групи "Placebo".

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги