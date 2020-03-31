Прикмети і свята 1 квітня: що не можна робити в цей день

1 квітня в Україні та в усьому світі відзначають День сміху, Міжнародний день птахів і День народження коньяку.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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День сміху
День дурня (April Fools 'Day або All Fool's Day) або День сміху - це міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день прийнято розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.
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Міжнародний день птахів
Щорічно 1 квітня відзначається Міжнародний день птахів (International Bird Day) - інтернаціональне екологічне свято. Його мета - збереження видового різноманіття та чисельності птахів.
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День народження коньяку
1 квітня відзначається неофіційне, відоме переважно в колах фахівців-виробників, а також шанувальників одного з міцних алкогольних напоїв свято – День народження коньяку.
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Прикмети і заборони на 1 квітня
Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.
Дощ – ознака того, що влітку посухи не буде.
Залежаний сніг – літо буде поганим.
Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.
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Що не можна робити 1 квітня
Забороняється сумувати.
Не можна в цей день озиратися на жіночі голоси.
Забороняється думати про погане.
Не можна плакати.
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