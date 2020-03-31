Прикмети і свята 1 квітня: що не можна робити в цей день

1 квітня в Україні та в усьому світі відзначають День сміху, Міжнародний день птахів і День народження коньяку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

День сміху

День дурня (April Fools 'Day або All Fool's Day) або День сміху - це міжнародне свято, що відзначається в усьому світі 1 квітня. У цей день прийнято розігрувати рідних, друзів і просто знайомих, або жартувати над ними.

pexels.com

Міжнародний день птахів

Щорічно 1 квітня відзначається Міжнародний день птахів (International Bird Day) - інтернаціональне екологічне свято. Його мета - збереження видового різноманіття та чисельності птахів.

pexels.com

День народження коньяку

1 квітня відзначається неофіційне, відоме переважно в колах фахівців-виробників, а також шанувальників одного з міцних алкогольних напоїв свято – День народження коньяку.

pexels.com

Прикмети і заборони на 1 квітня

Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

Дощ – ознака того, що влітку посухи не буде.

Залежаний сніг – літо буде поганим.

Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.

pexels.com

Що не можна робити 1 квітня

Забороняється сумувати.

Не можна в цей день озиратися на жіночі голоси.

Забороняється думати про погане.

Не можна плакати.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!