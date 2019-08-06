Преображення Господнє — хто відзначає свято 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, християни західного обряду відзначають свято Преображення Господнього. Православні ж християни святкують його 19 серпня.

OBOZREVATEL підготував інформацію про історію та традиції цього дня.

Історії преображення описані у Євангеліє psmb.ru

Преображення Господнє – історія свята

У соборі Святого Петра в Римі свято Преображення почали відзначати у XII столітті. Загалом же традиція святкування поширювалася у Східній церкві ще з ІV століття.

В основі великого християнського свята лежать події, які описували троє євангелістів – Матвій, Марк і Лука. В розповідях йдеться про те, що наприкінці земного життя Ісус Христос відкрив перед учнями своє призначення – страждати за людей, прийняти муки на Хресті й воскреснути. Так, стоячи на горі на очах апостолів Петра, Якова та Івана Ісус постав в іншому вигляді – його обличчя засяяло, а вбрання стало сліпучо-білим. Преображенням Христос укріпив віру апостолів, аби вона не похитнулася у момент Христових страждань та смерті.

Варто зазначити, що в описах Преображення Господнього часто згадується гора Тавор (Фавор), однак у переказах євангелістів цієї назви немає.

Як святкують Преображення Господнє (Спаса) католики – традиції

Сучасна традиція свята Яблучного Спаса пов'язана з освяченням фруктів та зерна. Священики католицьких храмів цього дня служать месу в білому вбранні, як і в інші свята, присвячені Ісусу Христу та Богородиці.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у серпні православні християни відзначатимуть три Спаси.

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