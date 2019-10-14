Покрова Пресвятої Богородиці: що категорично заборонено робити

Православні в усьому світі відзначають 14 жовтня велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці, з яким пов'язано багато забобонів і прикмет.

Цього дня прийнято ходити до церкви, молитися Пресвятій Діві, допомагати бідним і навіть гадати. Але окрім всіх цих традицій також існують й заборони, яких варто дотримуватися. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що не можна робити на Покрову.

Що категорично заборонено робити на Покрову Пресвятої Богородиці

Цього дня, як і в будь-яке велике церковне свято, потрібно відмовитися від праці по господарству. Тобто: прибирати, прати, прасувати, копати, будувати, шити, в'язати, мити й робити інші брудні справи, які вимагають прикладати фізичних зусиль. Тим більше, що друга назва цього свята – дівочий день. Тому, жінкам і дівчаткам варто присвятити час собі, молитві й відпочинку.

Покров Пресвятої Богородиці - що не можна робити "Православ'я"

Ще однією традиційною забороною є лихослів'я. Не можна лаятися з родичами, знайомими, друзями й навіть з грубою продавчинею, яка на вас спробувала заробити грошей, тому що це гріх. Рекомендується тримати себе у піднесеному або умиротвореному настрої та відпускати всі образи.

Лінуватися й вживати спиртні напої також не рекомендується, як і готувати велике блюдо. Останнє краще зробити або заздалегідь, або відкласти на завтра. Крім того, заборонено давати гроші в борг або ж брати їх. Відмовляти сватам також не можна.

Покрова Пресвятої Богородиці – забобони

Заборони і забобони здебільшого пов'язані між собою. Наприклад, в народі вірили, якщо відмовити сватам на Покрову – дівчина ще три роки не буде засватаною.

Покров - церква slavgorodvesti

Також вважалося, що дівчина, яка довго лежить у ліжку, може проґавити своє щастя – женихів не залишиться, тому й прийнято вставати вранці та йти до церкви.

Ходити з непокритою головою цього дня – теж вважалося своєрідним марновірством, хоча, скоріше, з естетичної точки зору – щоб нареченому здатися не розпатланою, а доглянутою.

Та ще один забобон, який пов'язано із церковною забороною: посварилися, нагрубіянили, розлютилися – відлякали таким чином удачу. Це стосується як до дівчат, які хочуть заміж, так і до чоловіків.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода в понеділок, 14 жовтня, на Покрову Пресвятої Богородиці. Також ми з'ясували, які існують прикмети й традиції.

Більш того, можна використовувати цікаві ритуали в це свято для залучення кохання. Ще в Україні 14 жовтня відзначається День захисника – порівняно "молоде" свято. Як воно з'явилося, а також про традиції, можна переглянути за посиланням.

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